برعاية "الدستور".. إطلاق مؤتمر عرض الطبعة العربية لكتاب شى جين بينج حول "الحكم والإدارة"

تطلق بيت الحكمة للصناعات الثقافية، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، ندوة حوار الحضارات حول الحكم والإدارة وتقديم وإطلاق كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة، برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور»، ومشاركة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر الغد، بقصر الأمير محمد علي بالمنيل.

يشارك في الندوة كل من معالي السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى يضم رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومن مصر يشارك نخبة من المسئولين والمتحدثين منهم دولة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كما سيتم توجيه الدعوة بالحضور لوزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة ونخبة من الضيوف.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، ويعقد ندوة حوار الحضارات حول الحكم والإدارة وتقديم وإطلاق كتاب الرئيس الصيني حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة، لتعريف القراء في المنطقة العربية ومصر بالصين في العصر الجديد، وللارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر من أجل التنمية والرخاء إلى آفاق جديدة، والتأكيد على متانة العلاقات المصرية الصينية وذلك بحضور نخبة من المسئولين الصينيين والمصريين.

وإليكم برنامج المؤتمر في التالي: