"الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ".. بيت الحكمة يستعد للمشاركة في معرض "أبو ظبي للكتاب"

يستعد بيت الحكمة للثقافة لإصدار كتاب "الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ" للكاتب علي قطب، للمشاركة في معرض “أبو ظبي للكتاب”، وذلك في إطار الاحتفال بأديب نوبل كشخصية المعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو 2024.

ومن أجواء الكتاب، نرصد السطور التالية..

هذا سعي لرصد دور الغناء في أعمال نجيب محفوظ يضع في حسبانه توظيف الشعر في القصص والروايات أيضًا لما يمنحه الشعر من غنائية تسري في كيان النص السردي المنطلق، كما يسير الطريق بالقافلة التي تضم الأحبة والغرباء في الذهاب والإياب، فإذا كان الحادي هو الذي يحث الإبل على السير في صفاء البيداء وعتماتها فيغرس في نفوس شبابها وفتياتها فسائل الوجد، ويثير لدى كهولها وشيوخها الشجن الذي يستعيد من "سكرية" الذاكرة سيرة الحب، فإن الغناء عند محفوظ هو ذاك الحادي الذي يحرك قافلة السرد بكل عناصرها الدرامية المتشابكة التي يكرسها نجيب محفوظ لاكتشاف فلسفة الحياة مع حرصه على أن يرى متأمل تلك القوافل السردية صورة صادقة للعالم الذي رآه المبدع منذ بداية وعيه؛ بل صورة العالم الذي تخيِّله من واقع معايشته الذهنية لتاريخ بلاده من مينا إلى السادات، هؤلاء الذين وضعهم للمساءلة أمام العرش في إحدى سردياته التي انصهر فيها المرجعي والمتخيَّل مواكبًا روح الواقعية السحرية.

يتناول عملنا هذا مجموعة من المحاور التي تتطلبها دراسة الغناء والشعر في الأعمال الإبداعية الكاملة لنجيب محفوظ منذ الثلاثية الفرعونية (عبث الأقدار – رادوبيس – كفاح طيبة) إلى أصداء السيرة الذاتية وأحلام فترة النقاهة، وهذه المحاور تعالج ظاهرة الغناء عند نجيب محفوظ بوصفها قضية يناقشها الخطاب السردي مثلما يناقش كثيرًا من القضايا الحضارية من ناحية، وتحدد دور الغناء في بنية النص الدرامي وإدارة تصاعده وقراءة النص من خلال تردد الصوت الغنائي أو الشعري من ناحية ثانية، وتحلل أثر الغناء في أسلوب نجيب محفوظ وتوظيف المبدع لمفردات لغة الموسيقى في تكوينات مجازية دالة على رؤيته لكيمياء التواصل في علاقات الذات بنفسها وبغيرها والوجود.

يتكون كتاب "الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ" من دراسة نقدية مكونة من مقدمة وثلاثة فصول هي: الأغاني ومحاور الإبداع السردي عند نجيب محفوظ، الصوت الغنائي والشبكة الدرامية في إبداع نجيب محفوظ، أسلوبية الغناء والطرب عند نجيب محفوظ، بالإضافة لذلك يحتوي الكتاب على معجم يضم الأغاني والأشعار الواردة في إبداع نجيب محفوظ مع روابط مباشرة للاستماع إليها أثناء قراءة الكتاب.

جدير بالذكر أن بيت الحكمة للثقافة قد فازت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية.