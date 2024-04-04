الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أحمد سعيد: جائزة الشيخ زايد تتويج لمجهود 13 سنة من العمل الثقافى والتواصل الإنسانى

أحمد سعيد
أحمد سعيد

أعرب الكاتب الدكتور أحمد سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، عن سعادته بفوز مجموعته «بيت الحكمة» بجائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع «النشر والتقنيات الثقافية» فى دورتها الثامنة عشرة، واصفًا شعوره: «نحن فى غاية الفخر والسعادة».

وقال أحمد سعيد، فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، إن الجائزة من الكيانات الثقافية الكبرى، ولها تأثير دولى ومحلى كبيران، ويتابعها كل المهتمين بالثقافة فى العالم كله.

وتحدث أحمد سعيد عن أهمية فوز «بيت الحكمة» بجائزة الشيخ زايد، قائلًا: الجائزة بمثابة تتويج لمجهود ١٣ سنة من العمل الثقافى للتواصل الإنسانى بين اثنين من أهم وأعظم حضارات العالم، الحضارة الصينية والعربية، وهذا تكريم للمشروع وللجهود، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الثقافى بين الشعوب، بجهود ١٥٠ مترجمًا وأكثر من ٢٠ محررًا ومراجعًا وأكثر من ٥٠ مؤلفًا على مر ١٣ سنة، هذا فخر كبير لنا.

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