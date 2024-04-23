الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تقدم "القبعة والنبي" على المسرح المكشوف ببورسعيد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي "القبعة والنبي"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن النص المسرحي "القبعة والنبي" للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، وتدور أحداثه في إطار فلسفي تاريخي، حول بعض القضايا الملحة التي أثرت في الواقع العربي، من أشهرها قضية الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن هويته.

وأشار المخرج محمد عبدالرؤوف، إلى أن العرض يأتي ضمن عروض التجارب النوعية، وتناول القضية الفلسطينية والظلم الواقع على أصحاب الأرض بشكل غير تقليدي، وذلك من خلال الاعتماد على الرمزية والاستعانة بأشعار شاعر المقاومة محمود درويش.

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"القبعة والنبي" أداء محمد جمعة، أميرة فؤاد، مي الرازقي، فاطمة صلاح، جنى طيرة، مجدي الشناوي، محمد رمضان، أحمد فوزي، سارة حجازي، والطفل يحيى رؤوف، أداء حركي محمد محسن، حمزة أشرف، مهند مصطفى، عبده محمد، وليد رمضان، منذر هشام، أحمد صالح،  ديكور وملابس مازن الصواف، مدقق لغوي محمد محمود،إضاءة علاء أبو زيد، ماكياج جايدا محمود، إكسسوارات سما منسي، كيروجراف واستعراضات كريم مصطفى، مخرج منفذ محمود بيومي، ومخرج مساعد أميرة فؤاد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب سعيد حجاج،المخرج شاذلي فرح، الموسيقار حازم الكفراوي، الناقدة سارة توفيق، وأمل فاروق.

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احتفالات بمناسبة عيد تحرير سيناء 

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، أقام بيت ثقافة أم خلف ورشة تصميم لوحات في حب الوطن باستخدام الألوان الخشبية والفلوماستر، بجانب حلقة نقاشية بعنوان "عودة سيناء الحبيبة"، تم خلالها التعريف بأحداث يوم ٢٥ أبريل عام ١٩٨٢ الذي استردت فيه مصر أرض سيناء، مع التأكيد على أهمية التكاتف الوطني في وقت الأزمات.


جاءت الفعاليات ضمن البرنامج المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد تحرير سيناء خلال شهر أبريل الحالي في القاهرة والمحافظات.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

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