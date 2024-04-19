الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تفاعل كبير مع عروض وورش قصور الثقافة فى أسبوع "حياة كريمة" بكفر الشيخ

جانب من فعاليات ثقافية
جانب من فعاليات ثقافية وفنية فى أسبوع حياة كريمة بكفر الشيخ

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، شهدت مدرسة دقلت الابتدائية بكفر الشيخ، أمس الخميس، انطلاق أولى الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن برامج العدالة الثقافية بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

 

 

وبدأ اليوم بلقاء بعنوان "المشروعات التنموية للدولة المصرية" تحدث خلاله د. سعيد الطنطاوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أهداف المبادرة والدور الذي ساهمت به في النهوض بمراكز وقرى المحافظة.

أعقب ذلك عرض مسرحي بعنوان "الوردة الزرقاء" لفرقة قصر الطفل بجاردن سيتي، كما قدمت فرقة عرائس الماريونت عرضًا فنيًا بقيادة الفنان جمال الشرنوبي، تضمن فقرات متنوعة منها "نعناع الجنينة، حضرة العمدة، والتنورة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهد اليوم أمسية شعرية وفقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في مجالي الإلقاء الشعري وكتابة القصة القصيرة، بجانب ورش الأشغال الفنية والحرفية، ومنها صناعة الحلي تدريب د. إيمان ريحان، الأستاذ بكلية التربية النوعية، الأركيت للمدرب أيمن السعدني، النسيج والجوبلان تدريب عزيز دربالة، المشغولات الجلدية للمدربة رانيا الكومي، والإكسسوارات للمدربة سهام إسماعيل.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، تضمن مجموعة من الأغنيات الوطنية والدينية، منها مصر يا أم الدنيا، ومدد يا نبي.

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أحمد يسري، مدير عام إدارة الشباب والعمال والمشرف على الفعاليات، وأحمد الشهاوى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

يشار إلى أن الفعاليات تأتي ضمن المرحلة الثانية لأنشطة قصور الثقافة بمبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ، ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات بمدرسة دقلت الابتدائية حتى غدا 20 أبريل، وتستكمل بمركز شباب قرية الحمراوي في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، ويشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب.

برامج وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج العدالة الثقافية

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