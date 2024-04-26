الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ينطلق اليوم.. تفاصيل مهرجان الأقصر لنقد الشعر العربي

بيت الشعر بالاقصر
بيت الشعر بالاقصر

تنطلق البوم فعاليات اليوم الأول من مهرجان نقد الشعر العربي ويستضيفه بيت الشعر بالأقصر ضمن الفعاليات التي يقدمها البيت.

يأتي المهرجان في دورته الثانية تحت عنوان "تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية الحديثة، وذلك في الفترة من 26 ابريل وحتى الـ 28 من شهر إبريل.

ويحل في المهرجان العديد من الشعراء والنقاد والأكاديميين ضيوفا على مدينة الأقصر مهد الحضارة الإنسانية والشاهدة على روعة وعظمة المصري القديم، ويتلون اشعارهم على طريق الكباش حيث مستقر بيت الشعر الذي يستضيف جميع فعاليات المهرجان، الذي ترعاه دائرة الشارقة الثقافية.

أما عن فعاليات مهرجان الأقصر لنقد الشعر العربي فتأتي كالتالي..

اليوم الأول - الجمعة ٢٦ أبريل 

الجلسة النقدية الأولى: 

الأستاذ الدكتور / شريف الجيار

 "تجليات التجربب الأجناسي في القصيدة المصرية المعاصرة "نماذج مختارة""

الأستاذ الدكتور / أحمد الصغير 

تداخل الأجناس الأدبية - تقنيات السردية

الأمسية الشعرية: 

فتحي عبدالسميع

محمد عرب صالح

محمد السيد اسماعيل

اليوم الثاني

أما عن ليوم الثاني - السبت ٢٧ أبريل 

الجلسة النقدية الثانية:

الأستاذ الدكتور/ محمود عبدالباري- تقنية الاسترجاع السردي في القصيدة العربية المعاصرة- نماذج شعرية مختارة.

الأستاذ الدكتور / هشام زغلول- لعبة الضمائر وشعرية المونولوج

الأستاذ الدكتور/ جمال العسكري -شعرية السرد

في ديوان "على حافة النهر"

للشاعر/ أحمد الجميلي

الأصبوحة الشعرية:

مؤمن سمير

خالد حسان

عبيد عباس

الجلسة النقدية الثالثة:

الدكتور / مصطفى القزاز - السرد الحكائي وتشكيل العالم

الأستاذ الدكتور/ عماد حسيب - الشعر والسيناريو - الحوار النصي وعلاقات التضافر

الدكتور/ الضوي محمد الضوي- قصيدة النثر

من خفوت الصوت إلى بنية القص.

"60 عاما من التأثير".. بيت الشعر العربي يحتفى بذكرى العقاد الأحد المقبل

الأمسية الشعرية:

محمود خيرالله

نورا عثمان

اليوم الثالث

اليوم الثالث - الأحد ٢٨ أبريل أما عن اليم الثالث الموافق

الجلسة النقدية الرابعة:

الدكتور/ محمد سليم شوشة - الخطاب الشعري المعاصر من منظور المادية الثقافية.

الدكتور/ تامر فايز-الحضور السردي في القصيدة العربية في القرن الحادي والعشرين.

الأصبوحة الشعرية:

الحسين خضيري

حسونة فتحي

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"التماسك النصي في الشعر العربي" إصدار جديد عن بيت الحكمة للثقافة قريبًا

الجلسة النقدية الخامسة:

الأستاذ الدكتور/ محمد زيدان - بلاغة المكون السردي في الشعر المعاصر.

الأستاذ/ حاتم عبدالهادي- قصيدة السرد الكونية والكتابة الشعرية الجديدة.

الأمسية الشعرية:

إبراهيم داوود

محمود حسن

القصيدة العربية الحديثة الأقصر مهرجان الأقصر لنقد الشعر العربي نقد الشعر العربي شريف الجيار

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