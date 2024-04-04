الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

"60 عاما من التأثير".. بيت الشعر العربي يحتفى بذكرى العقاد الأحد المقبل

صالون أحمد عبد المعطي
صالون أحمد عبد المعطي حجازي

ينظم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" التابع لصندوق التنمية الثقافية، صالون أحمد عبد المعطي حجازي للاحتفاء بالكاتب عباس محمود العقاد تحت عنوان "العقاد.. 60 عاما من التأثير"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمناسبة مرور 60 عاما على رحيله بحضور مجموعة من الكتاب والشعراء.

أبرز المشاركين في الندوة

وتستضيف الندوة نخبة من المثقفين، وهم الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن جامعة بني سويف، والشاعر  والناقد أحمد حسن عوض.

يشار إلى أن بيت الشعر العربي، مركز إبداع الست وسيلة، يقع خلف الجامع الأزهر.

ندوة "العقاد.. 60 عاما من التأثير" في بيت الست وسيلة
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سارة حواس تناقش "ثقب المفتاح لا يرى" على طاولة بيت الشعر العربي.. الأربعاء

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احتفالية بالشاعرين جمال القصاص وعبده المصرى فى بيت الشعر العربى

بيت الشعر العربي

ويعود تاريخ إنشائه إلى العصر العثماني على يد الشقيقين عبد الحق ولطفي محمد الكناني عام 1074هـ/ 1664م، وكانت الست وسيلة خاتون آخر من سكنه منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي.

يطُل مدخل المنزل على زقاق الست وسيلة، ويؤدي إلى فناء مكشوف يحيط به مجموعة من العناصر المعمارية، ويحتوي الطابق الأرضي للمنزل على مجموعة من الغرف لتخزين الغلال الخاصة بأهل البيت وبئر ماء لقضاء خدمات المنزل، كما يجاوره مدخل يُفضي إلى القاعة الخاصة بالضيوف من الرجال وهو ما كان يعر بـ "لسلاملك".

وقد صُمم البيت على الطراز الإسلامي، ويحتفظ بخصوصية سكانه؛ إذ أن مدخله منكسر حتى لا يرى الزائر أو الضيف أركانه وغرفه المختلفة.

وبناء على قرار وزارة الثقافة، فقد تحول هذا المنزل إلى "بيت الشعر العربي" التابع لـ مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، ومناقشات الأدب والشعر، والندوات الثفافية والورش الفنية.

وقد اهتم صندوق التنمية الثقافية، بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمةحتى يصبح مهيأ لكل الفاعليات الثقافية التي تقام به، ولخدمة الشعر العربي والأدب المصري والعربي.

بيت الشعر العربي أحمد عبد المعطى حجازي العقاد بيت الست وسيلة صندوق التنمية الثقافية ابريل حلمي النمنم وزير الثقافة

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