هناء متولي: حفل تنصيب السيسي كان بسيطًا ويليق بمصر وهذه أمنيتي في الجمهورية الجديدة

أشادت هناء متولي بتنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسي وذلك بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة جديدة وذلك عقب فوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت هناء، لـ"الدستور"، إن الحفل جاء بسيطًا للغاية، لكنه أنيق ويليق بقيمة مصر فالرئيس ذكر في كلمة التنصيب مفردتي" الآداب والثقافة"، مضيفة: نتمنى أن تتبنى الدولة مشروع ثقافي وعلمي يبعد عن مصر شبح الجهل الذي نعيشه".

وعن مطالبها من الرئيس السيسي في ولايته الرئاسية الجديدة، كشفت الكاتبة هناء متولي: "أتمنى أن نعود لإحياء مشاريع جديدة مثل مكتبة الأسرة والقراءة للجميع، حتى نصل إلى القرى والنجوع، ويصير لكل شارع مسرح وليس مكتبة فقط، هذا هو التحدي الحقيقي للقضاء على أزماتنا وعلى الأرهاب الجسدي والفكري.

وعن أحلامها التي تتمنى تحقيقها في مصر بقيادة الرئيس السيسي، قالت هناء متولي: “أتمنى الاهتمام بمشروع ثقافي وتعليمي كبير، والبحث عن كوادر ثقافية وتنويرية، والتوسع في إنشاء المكتبات العامة والمسارح”.

وأكدت هناء متولي أهمية دور التعليم وتطوير المناهج، مشيرة إلى ضرورة تطوير مناهج التعليم والاهتمام بالجانب الثقافي والأدبي من المراحل التعليمية الأولى، والاهتمام بتطوير الفن المصري بشكل حقيقي وثقافي وليس تجاري فقط.