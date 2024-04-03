الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هناء متولي: حفل تنصيب السيسي كان بسيطًا ويليق بمصر وهذه أمنيتي في الجمهورية الجديدة

هناء متولي
هناء متولي

أشادت هناء متولي بتنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسي وذلك بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة جديدة وذلك عقب فوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت هناء، لـ"الدستور"، إن الحفل جاء بسيطًا للغاية، لكنه أنيق ويليق بقيمة مصر فالرئيس ذكر في كلمة التنصيب مفردتي" الآداب والثقافة"، مضيفة: نتمنى أن تتبنى الدولة مشروع ثقافي وعلمي يبعد عن مصر شبح الجهل الذي نعيشه".

وعن مطالبها من الرئيس السيسي في ولايته الرئاسية الجديدة، كشفت الكاتبة هناء متولي: "أتمنى أن نعود لإحياء مشاريع جديدة مثل مكتبة الأسرة والقراءة للجميع، حتى نصل إلى القرى والنجوع، ويصير لكل شارع مسرح وليس مكتبة فقط، هذا هو التحدي الحقيقي للقضاء على أزماتنا وعلى الأرهاب الجسدي والفكري.

وعن أحلامها التي تتمنى تحقيقها في مصر بقيادة الرئيس السيسي، قالت هناء متولي: “أتمنى الاهتمام بمشروع ثقافي وتعليمي كبير، والبحث عن كوادر ثقافية وتنويرية، والتوسع في إنشاء المكتبات العامة والمسارح”.

وأكدت هناء متولي أهمية دور التعليم وتطوير المناهج، مشيرة إلى ضرورة تطوير مناهج التعليم والاهتمام بالجانب الثقافي والأدبي من المراحل التعليمية الأولى، والاهتمام بتطوير الفن المصري بشكل حقيقي وثقافي وليس تجاري فقط.

txt

هناء متولي: دوافعي لكتابة "يوم آخر للقتل" قديمة.. والشخصيات والحوادث تتجسد أمامي

txt

هناء متولي: دوافعي لكتابة "يوم آخر للقتل" قديمة.. والشخصيات والحوادث تتجسد أمامي

الكاتبة هناء متولى مصر الأداب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تنصيب الرئيس السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى