احتفاءً بـ 50 عاما على الملحمة.. "القومي لثقافة الطفل" يصدر سلسلة "حكايات الانتصار"

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، ورئاسة المركز الكاتب محمد ناصف، 4 قصص جديدة ضمن سلسلة "حكايات الانتصار" والتي تصدر- لأول مرة - احتفالا بمرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر المجيد، واليوم العالمي لكتاب الطفل.

“القومي لثقافة الطفل” يصدر ٤ قصص جديدة ضمن “حكايات الانتصار”

وحملت القصص عناوين "حصون بارليف" تأليف الدكتور محمد حلمي حامد، ورسوم الدكتورناصر حامد، "باسل" تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين، "من يحارب بيد واحدة؟!" تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده- أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم الدكتورة مها إبراهيم، "أحفاد النصر" مجموعة قصصية من تأليف الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

يأتي نشر المركز لهذه الأعمال، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في إطار خطة الوزارة لتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.

وكان المركز القومي لثقافة الطفل، قد كرم الأسبوع الماضي، مسيرة الكاتب "أسامة فرج"، وذلك بحضور نجلته الأستاذة يمنى أسامة فرج، والأستاذ حسين الزناتي عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

تكريم مسيرة الكاتب "أسامة فرج"، وذلك بحضور نجلته الأستاذة يمنى أسامة فرج، والأستاذ حسين الزناتي عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

وقال عنه المركز، إن الكاتب أسامة فرج من مواليد عام ١٩٥٢، حصل على بكالوريوس صحافة ونشر من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٦٧، عمل مديرا لتحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، كما أسهم في إنشاء مجلة "علاء الدين" ويقوم بمراجعة وإعداد النصوص المنشورة فيها بحكم عمله مديرا لتحريرها، وقد بدأ النشر والكتابة للأطفال من خلال مجلة ماجد عام ١٩٨٦، ونشر فيها أكثر من خمس وثلاثين قصة، ومن مؤلفاته "أشياء" جولة في التاريخ الأدبي والاجتماعي للأشياء، وغيرها.