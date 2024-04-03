الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فاطمة ناعوت: "السيسي نعمة من الله وسعيدة بتوليه فترة رئاسية جديدة"

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

كشفت فاطمة ناعوت عن أمنياتها من الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، ليبدأ مرحلة رئاسية جديدة تحمل فيها كل القطاعات آمالاً وطموحات كبيرة.

أكدت ناعوت، لـ"الدستور"، أهمية “استغلال المثقفين”، قائلة:"أعنى هذه الكلمة جيدًا، نحن مثقفو مصر نريد أن نُستغل فنحن طاقة مهدرة" مضيفة : أتمنى استغلال الكتاب والمثقفين من خلال إرسالهم إلى النجوع والقرى لإقامة ندوات بشكل مجاني لتوعية المواطنين حول مختلف القضايا كتحديد النسل ومواجهة تعذيب أو تعنيف الفتيات هناك ومكافحة زواج القاصرات وختان الإناث وغيرها".

أضافت:"حينما أكتب مقالاً أعلم أن من يقرأه هم المثقفين، فإذن نجد أن المثقفون يكتبون للمثقفين، فهل هذا هو هدف المثقف؟ مشيرة إلى أن حديثنا وهدفنا كمثقفين لا بد أن يكون للمصريين في النجوع والقرى.

وطالبت ناعوت من الرئيس السيسي بوضع حدًا إلى الغلاء، الذي أصبح سيفًا على الفقراء والأثرياء أيضًا، مشيرة إلى أنه لايمكن إعادة بناء إنسان بدون النظر بعين الرحمة للغلاء، مؤكدة: “أعلم إن الوضع الاقتصادي في العالم كله وليس بمصر فقط”.

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وأعربت فاطمة ناعوت عن سعادتها بتولي الرئيس السيسي فترة رئاسية ثالثة جديدة: "الرئيس السيسي هو نعمة من الله، جاءت لنا في وقت قاسي جدًا، فهو من خلّصنا من الإخوان وطرد الإرهاب في شمال سيناء وأقام بنية تحتية قوية كان لا بد أن تكون موجودة منذ مئة سنة، ووضع مصر على مسار الدول الراقية في العمران".

كما تمنت ناعوت، خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي إقامة مسرح ومكتبة لكل شارع، لافتة إلى ضرورة تنظيف ما حول مجمع المسارح في الأوبرا من مسرح العرائس للقومي للطليعة: أتمنى إزاحة الباعة الجائلين وبعض الأشخاص الذين يبيعون (السنج والمطاوي) بجوار هذه المسارح، وإزالة الإشغالات والبلطجية، كما أتمنى تنظيف ما حول مجمع المسارح في العتبة بقرار رئاسي بشكل يليق بهذه المسارح الهامة.

فاطمة ناعوت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب الجديد الرئيس السيسي المثقفين مكتبة مسرح

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