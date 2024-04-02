الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى وضع خارطة طريقة واضحة لمستقبل مصر

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أشادت النائبة فريدة الشوباشي بالحفل التاريخي لتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت "الشوباشي" أن الرئيس حقق إنجازات ملموسة خلال فترة قصيرة ووضع خارطة طريق واضحة لمستقبل مصر خلال خطابه معلنًا عن انطلاق الولاية الرئاسية الثالثة.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مشيدة بالرئيس السيسي كرمز للأصالة المصرية، وأشادت بتصديه للقضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الاهتمامات العالمية.

وألمحت إلى أن الفترة القادمة ستشهد استئصال الفساد من جذوره في مصر، مؤكدة أن الفترة السابقة كانت مرحلة بناء أساسية، وأعربت عن تفاؤلها بأن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وإصراره على تعزيز الوطنية سيسهم في استعادة الدول العربية لعافيتها وقوتها.‎

التاسعة القناة الأولى السيسي حفل تنصيب الرئيس السيسي الرئيس السيسي فريدة الشوباشي مصر يوسف الحسيني

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يلغي الإفطار الجماعي حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23: شكوك حول وفاة قلاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق