فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى وضع خارطة طريقة واضحة لمستقبل مصر

أشادت النائبة فريدة الشوباشي بالحفل التاريخي لتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت "الشوباشي" أن الرئيس حقق إنجازات ملموسة خلال فترة قصيرة ووضع خارطة طريق واضحة لمستقبل مصر خلال خطابه معلنًا عن انطلاق الولاية الرئاسية الثالثة.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مشيدة بالرئيس السيسي كرمز للأصالة المصرية، وأشادت بتصديه للقضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الاهتمامات العالمية.

وألمحت إلى أن الفترة القادمة ستشهد استئصال الفساد من جذوره في مصر، مؤكدة أن الفترة السابقة كانت مرحلة بناء أساسية، وأعربت عن تفاؤلها بأن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وإصراره على تعزيز الوطنية سيسهم في استعادة الدول العربية لعافيتها وقوتها.‎