"القومي لثقافة الطفل" يُصدر "حكايات الانتصار" لغرس روح الوطنية في الناشئة

تحت عنوان “حكايات الانتصار”، واحتفالا بمرور نصف قرن علي نصر أكتوبر المجيد واليوم العالمي لكتاب الأطفال، دشن المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، سلسلة كتب موجهة للناشئة واليافعين لغرس الروح الوطنية لديهم.

حكايات الانتصار.. أحفاد النصر

وقال الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل لــ “الدستور”، إنه تم إصدار عن سلسلة حكايات النصر 4 مؤلفات وكتب قصصية موجهة للناشئة، والتي تصدر- لأول مرة - احتفالا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، واليوم العالمي لكتاب الطفل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر. ومنها كتاب “أحفاد النصر”، تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسومات للفنان جلال الدين جمال.

ومن بين سلسلة حكايات النصر أيضا، كتاب "باسل من تأليف عبد السلام إبراهيم، ورسومات للفنان عبد الرحمن نور الدين.

حكايات الانتصار.. حصون بارليف

أما الكتاب الثالث في سلسلة حكايات الانتصار، فحمل عنوان “حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر”، للكاتب الشاعر دكتور محمد حلمى حامد، ورسومات للفنان دكتور حامد ناصر. ترصد في قالب تشويقى وقائع اللحظات والأيام الأولى من تاريخ ووقائع أكبر عملية اقتحام في التاريخ المعاصر وهو ما عرف بنصر أكتوبر العاشر من رمضان ويوم العبور الكبير.

وأوضح ناصف أن: حصون بارليف، واحدة من الروايات التي تنمى الحس الوطني للشباب الصغير وتعطيهم دروسًا في محبة الوطن من خلال حكايات لأبطالنا في حرب أكتوبر، وكيف كان التكاتف من أجل تحطيم أسطورة خط بارليف والجيش الذي لا يقهر فإذا به يسقط بعد ست ساعات ترى ماذا فعل أبطال روايتنا لإسقاط حصون بارليف“.

حكايات الانتصار من يحارب بيد واحدة؟!

وتابع "ناصف"، أما الكتاب الثالث في سلسلة حكايات الانتصار، فهو مجموعة قصصية للكاتب أحمد عبده بعنوان “من يحارب بيد واحدة؟!”، وتتناول حكاية من حكايات رجال الصاعقة في الجيش المصري وبطولاتهم خلال حرب أكتوبر العظيمة لبعض مجموعات الصاعقة.

تتناول المجموعة مواقف بطولية وحكايات رائعة عن انتصاراتنا في حرب أكتوبر. ففي قصة "من يحارب بيد واحدة" نري المقاتل القائد "سمير زيتون"، قائد كتيبة الصاعقة يتصدي بخمسين رجلًا من أبطالنا في القوات المسلحة المصرية للواء مدرع لمساندة قواتهم في خط بارليف.