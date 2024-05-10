الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تنطلق غدا السبت.. 19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، 19 عرضا مسرحيا مجانيا بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، بدءا من غد السبت، استمرارا لعروض الموسم المسرحي الحالي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

قصر ثقافة اسيوط

ويشهد قصر ثقافة أسيوط العروض المسرحية التابعة للفروع الثقافية المنيا، سوهاج، الوادي الجديد وأسيوط، تبدأ مع عرض "ظل الأماني" لفرقة أسيوط القومية تأليف وإخراج أسامة عبد الرؤوف، ويوم الأحد تقدم فرقة ساحل سليم العرض المسرحي "بير السقايا" إخراج محمد سعد، وتقدم فرقة بيت ثقافة سمالوط يوم الاثنين 13 مايو عرض "كيد البسوس" إخراج غريب مصطفى، وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة المنشأة بسوهاج مسرحية "خالتي صفية والدير" إخراج حسام القاضي، وتقدم فرقة المنيا القومية عرضها "دون كيشوت" يوم الأربعاء 15 مايو إخراج محمد حسن، ويشهد يوم الخميس 16 مايو العرض المسرحي "هو الذي رأى كل شيء" لفرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر إعداد وإخراج أحمد ثابت الشريف، ويختتم الأسبوع مع مسرحية "ثورة الموتى" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط إخراج محمد لطفي.

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عروض مسرحية

ويوم السبت 18 مايو تتواصل الفعاليات مع مسرحية "لأن النور يستحق" لفرقة أبو قرقاص المسرحية، إخراج محمد عجيزي، وتقدم فرقة بيت ثقافة جرجا يوم الأحد 19 مايو عرض "العمى"إخراج محمود شلبي، وتقدم فرقة قصر ثقافة طهطا عرضها "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة في يوم الاثنين 20 مايو، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة، وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

فرق قصور الثقافة

وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" يوم الأحد 26 مايو، إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

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تقام جميع العروض في الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، ومهندس الديكور أمين مرعي، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

19 عرضا مسرحيا إقليم وسط الصعيد الثقافي الموسم المسرحي قصر ثقافة اسيوط العروض المسرحية

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