متخصصون حول أدب الأطفال: لسنا ضد الكتاتيب لكنها تظل وسيلة بجانب انفتاح الفكر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ نظمت لجنة فنون الطفل، ندوة اللغة وأدب الأطفال.. الهوية والإبداع وأدارت الندوة الدكتورة رشيدة الشافعي أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون ومقررة لجنة فنون الطفل.

وشارك في الندوة وفقا للترتيب الألفابائي، شكران حسين - كاتبة شابة، عبده الزراع - كاتب روائي وعضو لجنة فنون الطفل، الدكتور محمد سيد محمد عبد التواب أستاذ نقد أدب الأطفال.

عبده الزراع: العربية ركن من أركان الهوية المصرية

وعن اللغة العربية قال الكاتب الروائى عبده الزراع إن اللغة العربية تعتبر ركن كبير وهام من أركان الهوية المصرية والعربية باعتبارها اللغة الأم. واللغة الرسمية لهذه الدولة، وتستمد اللغة العربية قوتها من أنها لغة القرآن الكريم ولغة الشعر العربي. وأن العرب عرفوا تاريخهم من الشعر والحكايات، وكان العرب قديما يحتفون بالشعر والشعراء، فهم أصحاب المعلقات السبع التي كانت تعلق على أستار الكعبة وكانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

وأضاف أنه عندما كان يولد شاعر فى القبيلة كانت تقام له الأفراح ويحتفون به أربعون يوما ابتهاجًا بهذا الشاعر، لأنه في تلك الفترة الشاعر كان أهم من الفارس من وجهة نظرهم، لأن الشاعر هو الذي سيصبح لسان حال القبيلة. والمدافع عن أنسابها والهاجي لأعدائها فكان يمثل دور الإعلامي في ذاك الزمان.

وتابع أن سوق العمل في الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى وخاصة ما يسمى بالشركات الإنترناشونال تشترط إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة إلى جانب الالمام بالتعامل مع الميديا الحديثة، مما أدى إلى اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وأدى الى تراجع إهتمام الأسر باللغة العربية وفي ظل تراجع الإهتمام باللغة العربية مقارنة بالاهتمام باللغات الأجنبية. أري ضرورة اهتمام كتاب الأطفال. بالكتابة باللغة العربية خاصة في مجال القصة ورواية اليافعين.

محمد سيد عبد التواب: لست ضد الكتاتيب

وقال الدكتور محمد سيد محمد عبد التواب: أنا لست ضد الكتاتيب لكنها تظل وسيلة بجانب انفتاح الفكر أول ثلاث سنوات من عمر الطفل هى السنوات الأهم فى بناء الوعى كما أكدت كل الدراسات العالمية، والاعتقاد بأن اللغة العربية صعبة ومفرداتها معقدة سهل إنكارها بالأبحاث العلمية.

وأضاف أنه إذا ضعفت الدولة ضاعت الحضارة ثم تضعف اللغة وتنتهى مثل حضارة قدماء المصريين والأشوريين والأغريق والهنود حين أفلت الحضارة أفلتت واحتجبت اللغة لكن اللغة العربية رغم انه منذ عدة قرون ورغم تراجع بعضا من الحضارة العربية ولكن بقيت اللغة العربية هي اللغة الباسلة الثابتة، رغم كونها عانت كثيرا لكن ظلت محتفظة بوجودها بينما اللغات الوطنية للعديد من الدول توارت ولم يعد لها مكان إلا فى المسلسلات.

وتابع: "اللغة العربية لغة لها خصوصيتها التى أدهشت الباحثين الذين لم يصلوا حتى لبدايتها ولم يقفوا لها على مرحلة طفولة.

شكران حسين: "العامية تناسب مرحلة الطفولة

وقالت الكاتبة شكران حسين: "كتبت بالعامية منذ أن كان عمرى ١٠ سنوات وشعرت أن العامية تناسب مرحلتي العمرية كما تناسب جمهور المتلقيين من الأطفال، فاخترت لغة سهلة وبسيطة كى استقطب الأطفال خصوصا أننا جيل غير قارئ، وبعد أن يعتاد الطفل على قراءة قصصى بالعامية أستطيع بعد ذلك استقطابه شيئا فشيئا إلى اللغة العربية الفصحى.