الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة

صورة أحد العروض
صورة أحد العروض

ضمن برامج وزارة الثقافة، تواصل الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عروضها المسرحية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بتقديم ٩ مسرحيات مجانية بدءا من اليوم الثلاثاء ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

تبدأ الفعاليات الليلة مع العرض المسرحي "تمارة" لفرقة قصر ثقافة طنطا، تأليف وإخراج محمد السباعي، وتقدم فرقة قصر ثقافة غزل المحلة، غدًا الأربعاء، عرض "ثورة الفلاحين" عن نص "فوينتي أبيخونا" للكاتب الإسباني لوبي ديفيجا، إخراج عبدالرحمن سالم، ويشهد يوم الخميس ٩ مايو العرض المسرحي "يا عزيز عيني" تأليف وأشعار د. طارق عمار، إخراج أحمد عصام، أما يوم الجمعة ١٠ مايو تقدم فرقة قومية الغربية عرضها " لا" عن نص الكاتب الإسباني ماكس أوب، وإخراج خالد توفيق.

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العروض تابعة لفرع ثقافة الغربية وتقدم بالمركز الثقافي بطنطا في السادسة والنصف مساءً، فيما عدا عرض "ثورة الفلاحين" يقدم على مسرح شركة مصر للغزل والنسيج الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتتواصل الفعاليات على مسرح قصر ثقافة دمنهور لمدة ٣ أيام، وتبدأ السبت المقبل ١١ مايو مع عرض "قارب بلا صياد" لفرقة قصر ثقافة دمنهور، قصة أليخاندرو كاسونا، وإخراج عمرو جلال، وفي يوم الأحد تقدم فرقة قصر ثقافة أبو المطامير عرضها "٦ شخصيات تبحث عن مؤلف" قصة لويجي برانديللو، وإخراج محمد البياع، وفي الإثنين ١٣ مايو، تقدم فرقة قومية البحيرة عرض "السد" عن نص "جوابات حراجي القط" لعبد الرحمن الأبنودي، وإخراج محمد عفيفي.

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العروض تابعة لفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني وتقدم يوميا في تمام الثامنة مساءً.

كما يقدم فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، عروضه المسرحية على مسرح قصر ثقافة دمنهور أيضا لمدة يومين، حيث تقدم فرقة قصر ثقافة السادات الثلاثاء ١٤ مايو عرضها المسرحي "المتجه للحلم" تأليف ميشيل منير، إخراج إسلام تمام، وتقدم فرقة قومية المنوفية عرضها "طبيب رغم أنفه " في اليوم التالي، عن نص الكاتب الفرنسي موليير، رؤية واخراج إبراهيم المهدي.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن المقرر أن يشهدها لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج جلال عثمان.

وسبق وقدمت هيئة قصور الثقافة ١٢ عرضًا مسرحيًا في شهر أبريل الماضي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان ضمن عروض الإقليم، وهي "الرحلة" عن رواية "كتيبة سوداء" للروائي محمد المنسي قنديل، إخراج سامح الحضري، "أسرار سانتا كلوز" عن نص "بيت الدمية" للكاتب النرويجي هنريك أبسن، إخراج مصطفى كرم، "الرقيم" تأليف وأشعار يمنى مطر، إخراج د. محمد بركات، "رطل لحم" عن نص "تاجر البندقية" لشكسبير، إخراج محمد الزيني، "سجن النسا" تأليف فتحية العسال، إخراج ريهام عبدالرازق، "الحضيض" عن نص الأديب الروسي مكسيم غوركي، إخراج إبراهيم الفرن، "تسمحيلي بالرقصة دي" تأليف سامح عثمان، إخراج شريف عباس، "ليلة القتلة" عن نص الكاتب الكوبي خوزيه تريانا، إعداد وإخراج إبراهيم أحمد، "الماراثون" عن نص "أنهم يقتلون الجياد" للكاتب الأمريكي هوراس ماكوي، إخراج محمد بهجت، "كلوز أب" تأليف عادل أنور، إخراج د. محمد عبد المنعم، "الدخان" عن نص الكاتب ميخائيل رومان، إخراج محمد عبد المولى، "كاسبر" عن نص الكاتب النمساوي بيتر هندكه، وإخراج أشرف علي.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالاً وتفاعلاً كبيرًا بالمحافظات.

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