محسن يونس لـ"الدستور": تحويل روايات نجيب محفوظ لـ كوميكس يكسبنا قراء لأدبه مستقبلا

تحدث الكاتب الكبير محسن يونس عن مشروع إطلاق تحويل روايات الأديب النوبلي العالمي نجيب محفوظ إلى روايات مصورة أو “كوميكس”.

وأشار “يونس” في تصريحاته لـ"الدستور" إلى أن مثل هذا المشروع متبع ومشروع، قائلا: “هذا المشروع متبع ومشروع، وقد سبقنا إليه الغرب، فمعظم الإبداعات المهمة لكبار الكتاب يتم تحويلها إلى كوميكس، فالصورة لها حضورها وتأثيرها لدى الفئة العمرية الصغيرة”.

وأضاف صاحب رواية "يوم للفرح" أن مشروع تحويل روايات نجيب محفوظ إلى هيئة روايات مصورة هو بمثابة استجابة لسيكلوجية الصغار حيث يميلون إلى الصور أكثر من النصوص، ويستطيعون استخراج الفكرة الكامنة من خلال تتابع الصور.

وأضاف: “رواية “فاوست” بصعوبتها تحولت إلى كوميكس منذ سنوات بعيدة، ولماذا نذهب بعيدًا؟ فقد رضينا بتحويل روايات نجيب محفوظ إلى أفلام سينمائية، صحيح أن هذه الأفلام لا تضاهي قيمة الكتابة، ولكننا نشير هنا إلى أن التعامل مع إبداع محفوظ يجب أن تتنوع أساليبه”.

تحويل روايات نجيب محفوظ للكوميكس يكسبنا قراء لأدبه مستقبلا

واختتم: “فكرة تحويل أعمال نجيب محفوظ ورواياته إلى كوميكس يكسبنا قراء لأدبه في المستقبل حينما يكبرون، كما أن الكوميكس في نفس الوقت مادة محببة إلى بعض الكبار الذين يجدونه أسهل في التعامل من النظر إلى صفحة تزدحم بالكلمات، والكلمات فقط.. أرى أنه مشروع عظيم يفتح أفاقا لترسيخ التعامل مع الأدب من قطاع كبير، يجب علينا الذهاب إليه، من خلال الكوميكس مستقبل، يعيد لنا قراء نفتقدهم لصالح وسائل التواصل الحديثة".

وكانت داري ديوان للنشر ومصر المحروسة أعلانا إطلاق مشروع نجيب محفوظ المصور الذي يهدف لتحويل أعمال نجيب محفوظ لروايات مصوَّرة "كوميكس"، وإصدار أولى نتاجات المشروع وهو رواية "اللص والكلاب" المصوَّرة.