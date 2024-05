تنطلق غدًا.. 9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج مايو

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر مايو الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين مع نادي السينما العالمية وعرض فيلم "The jungle book"، ويشهد يوم الثلاثاء 14 مايو عرض فيلم "Coco" ضمن نادي سينما التحريك.

ويعرض يوم الأربعاء 15 مايو فيلم "All Quiet On The Western Front" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وضمن أفلام نادي السينما العالمية يعرض يوم 20 مايو فيلم "The Color Of Money"، كما يقدم يوم 21 مايو فيلم "الصحبة" ضمن نادي السينما التسجيلية.

ويشهد يوم 22 مايو عرض فيلم "Argentinia 1985" في نادي السينما الأوروبية، ويقام ضمن نادي السينما العالمية يوم 27 مايو فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"

ويقدم يوم 28 مايو فيلم "شيء في صدري" بنادي الرواية والفيلم، وتختتم العروض مع فيلم "Netropolis" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.