خريطة المعارض التشكيلية.. تفاصيل معرض "إيقاع" للفنان خالد حسن

يشهد شهر مايو الجاري، افتتاح عدد من المعارض التشكيلية الفردية والخاصة، والتي نرصدها لكم في خريطة المعارض التشكيلية ، والتي تستهل اليوم بمعرض “إيقاع” للفنان خالد محسن.

خريطة المعارض التشكيلية:

تستهل خريطة المعارض التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، بافتتاح المعرض الفردي الخاص، والذي يقام تحت عنوان “إيقاع”، للفنان خالد محسن، وذلك في رحاب قاعة فلك للفن التشكيلي بمقره الكائن بجاردن سيتي، وتستمر فعالياته حتي 12 يونيو 2024.

ويضم المعرض حوالي 50 لوحة من تصويرية، متنوعة بين التشكيل بالخط العربي والتصوير الزيتي البصري، بخامات الأكليرليك وغيرها.

المعرض الجماعي الفن للجميع

وضمن خريطة المعارض التشكيلية، يفتتح في الثامنة مساء غد الإثنين، فعاليات المعرض الجماعي “الفن للجميع”، والذي يقام في قاعة سلامة للفن التشكيلي، ويستمر المعرض حتي 1 يونيو 2024.

ومعرض “الفن للجميع”، هو معرض سنوي تقيمه القاعة لمجموعة من الفنانين، وهو معرض متجدد حيث تقوم القاعة بالعرض الجديد كل أسبوع لعارضين جدد.

كما تستمر فعاليات المعرض الجماعي للكاريكاتير “طاغور ومحفوظ”، وذلك بمركز مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالزمالك، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الهندي طاغور، والروائي نجيب محفوظ، ويضم أكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية لخمسين فنان كاريكاتير من 21 دولة من مختلف دول العالم من بينها مصر والهند.

هويتنا إلي أين؟ بكرمة بن هانئ

وفي خريطة المعارض التشكيلية أيضا، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الفردي الخاص للفنان كريم رأفت، والذي يقام تحت عنوان “هويتنا إلى أين؟”، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 15 مايو بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري.

تتناول لوحات المعرض تراثنا الثقافي، وكيف أنه شيئا ثمينا تزداد قيمته عندما يتم تجديده وجعله حافزا علي بناء الحاضر والمستقبل، في ظل ماض حي من جديد، فتولد ثقافة جديدة تستوعب العلم والتكنولوجيا دون القضاء علي تراثنا أو هويتنا.

معرض التكلف للفنانة فريدة إبراهيم

في ذات السياق، وفي نفس التوقيت، السابعة مساء الأربعاء المقبل، يفتتح دكتور وليد قانوش، المعرض الفردي الخاص للفنانة فريدة إبراهيم، والذي يقام تحت عنوان “التكلف”، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 15 مايو بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري.

تسعي فريدة إبراهيم في معرضها "التكلف" إلي تجسيد أعمالها الفنية للهروب من عراقيل التكلف، فخير الفن ما عبر عن النفس في بساطة ويسر. وذلك من خلال اللجوء إلي المنزل كمكان متجرد من الإضافات الغير ضرورية، التي تزيد من تعقيد الأمور سواء مشاعر، صراعات أو مظاهر حيث الشعور بالذات دون مؤثر يعرقل تلك المشاعر.

قابل للكسر معرض نحتي

وفي خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع أيضا، يفتتح وليد قانوش، معرض الفنانة فاطمة علي سالم، تحت عنوان “قابل للكسر” وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء المقبل بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض حتى 25 مايو 2024.

تقدم الفنانة فاطمة علي سالم، من خلال معرضها الفرد يالأول "قابل للكسر" تجربتها الفنية من منظورها الشخصي في تناول فن النحت، في مواكبة لأكثر من عشر سنوات خلال سعيها الدؤوب في تجريب العديد من الخامات المختلفة مثل البوليستر والبرونز وخاصة الحجر، بتدرج صلابته وقوته ما بين البازلت والرخام والجرانيت.