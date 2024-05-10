الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

بحضور السفير الهندي بالقاهرة

طاغور ومحفوظ معرض كاريكاتير فى ذكرى شاعر الهند.. صور

افتتاح معرض طاغور
افتتاح معرض طاغور ومحفوظ

شهد مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالزمالك افتتاح معرض للبورترية الكاريكاتيري تحت عنوان "طاغور ومحفوظ".

 

تفاصيل افتتاح معرض طاغور ومحفوظ

 

 احتضن مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالزمالك، قبل قليل، افتتاح فعاليات “طاغور ومحفوظ”، بحضور أجيت جوبتيه السفير الهندي في القاهرة، والدكتورة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، وفنان الكاريكاتير فوزي مرسي منسق المعرض.

 

كما شهد افتتاح معرض طاغور ومحفوظ، بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، والدكتورة مجدلينا كروث المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

خلال افتتاح المعرض

طاغور ومحفوظ معرض كاريكاتير بذكري شاعر الهند

 

وقال الفنان فوزي مرسي منسّق معرض طاغور ومحفوظ؛ يقام المعرض بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد شاعر الهند العظيم رابندراناث طاغور، ويقدم مجموعة رائعة من الرسوم الكاريكاتورية التي تجمع بين اثنين من عظماء العالم الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب، وهم الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ والشاعر والكاتب الهندي رابندراناث طاغور، ويضم أكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية رسمتها أنامل 50 فنانًا من 21 دولة من مختلف دول العالم من بينها مصر والهند.

 

أسماء الفائزين بجائزة طاغور ومحفوظ

 تضمن حفل افتتاح معرض طاغور ومحفوظ، إعلان أسماء الفائزين من الفنانين المصريين المشاركين في مسابقة "طاغور - محفوظ للكاريكاتير"، وهي 3 جوائز مالية مقدمة من مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، حيث فازت بالمركز الأول الفنانة مروة إبراهيم، وحصل على المركز الثاني الفنان خالد المرصفي، بينما حلت في المركز الثالث الفنانة شيماء شافعي.

يشار إلي أن معرض طاغور ومحفوظ، ينظمه مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومنصة إيجبيت كارتون، ويشارك به من مصر مجموعة من الفنانين المصريين البارزين وهم، أحمد علوي، حسني عباس، أدهم لطفي، فاروق موسى، خالد المرصفى، نورا مكرم، غادة مصطفى، هدير يحيى، باسم أدهم لطفي، هاني عبد الجواد، مروة إبراهيم، عمر صديق، شيماء شافعي، ياسمين جمال، وآخرين من دول مختلفة.

وحصل رابندراناث طاغور ونجيب محفوظ، وهما من أبرز الروائيين من الهند ومصر، على جائزة نوبل للآداب عامى 1913 و1988 على التوالي، وبينما كان رابندرانات طاغور أول شخص من خارج أوروبا يفوز بجائزة نوبل فى الأدب، كان نجيب محفوظ أول مصرى يفوز بهذه الجائزة.    

طاغور ومحفوظ مركز مولانا ازاد الثقافى الهندى السفير الهندي في القاهرة نجيب محفوظ سفير هولندا بالقاهرة الفنان فوزي مرسي

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