ماجد وهيب لـ"الدستور": كثير ما تمنيت اقتناء كتب التراث ولم أجدها

مكتبات المثقفين 16

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الــ 16 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الكاتب الروائي الشاب ماجد وهيب، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك؟

متي اشتريت أول كتاب؟

عرفت القراءة متأخرًا، لم يكن أحد من عائلتي يحب القراءة، والمدرسة لم تكن بها مكتبة، أول كتاب اشتريته وأنا في المرحلة الثانوية، كانت رواية الرصاصة لا تزال في جيبي لإحسان عبد القدوس، واشتريتها بسبب مشاهدتي للفيلم وحبي له وقتها، فأردت أن أقرأ الرواية، ثم توالت القراءات وتنوعت.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

عندي نسخة قديمة من كتاب الأغاني، وأخرى من ألف ليلة وليلة طبعة بولاق.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاتستغناء عنه؟



كتب كثيرة لا يمكن أن استغنى عنها، مثل أعمال نجيب محفوظ وساراماجو وكافكا وغيرهم، وأيضًا ألف ليلة وليلة، ومؤلفات نيشته.

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟



كتب كثيرة عندي منها أكثر من نسخة، أحيانًا يضيع كتاب وسط الزحمة، ويكون سعره زهيدًا، وأريد قراءته مجددًا، فاشتري نسخة أخرى منه، وعندي أكثر من نسخة لبعض أعمال محفوظ، نسخ من طبعة مكتبة مصر، وأخرى من طبعة الشروق.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لم أفكر قط في الاستغناء عن مكتبتي.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟



الكتب التي جمعتها في مرحلة الثانوية العامة والجامعة لا تزال في بيتي في البلد.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟



كثير من كتب التراث تمنيت أن اقتنيها ولم أجدها، وكتب أخرى لم أقتنيها بسبب ارتفاع سعرها، فأقرأها الكترونيًا

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟



نعم، يحدث أحيانًا أن أشتري كتب ولا أقراها، ويحدث أحيانًا أن أشتري كتب وأنا أعرف أني لن أقراها، لكني أشتريها لتكون عندي مثل مرجع إذا احتجت إليه، مثل كتاب الحيوان للجاحظ، اشتريته ولم أقراه، لكن أحيانًا أحتاج إلى معلومة قد أجدها فيه.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟



لا أحدد ميزانية، ولا يوجد عندي موسم للشراء.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

نعم، أعير كتب كثيرة، وأحيانا أهديها عندما أتيقن أني لن أعود إليها أبدًا، ويحدث أن أستعير كتب من أصدقائي، أعيدها دائمًا، وأحيانا يستغني صديق عن كتاب ما فلا أعيده.