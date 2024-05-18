مثقفون وكتاب: أمر رائع أن تتحول روايات محفوظ إلى كوميكس

تعقيبًا على ما أعلنته إحدى دور النشر عن تحويل روايات نجيب، إلى روايات مصورة أو ما يعرف بـ"كوميكس"، وأولى نتاجات هذا المشروع رواية "اللص والكلاب"، تباينت ردود أفعال الكتاب والمثقفين بين مشجع مؤيد وبين معارض رافض.

أمر رائع أن تتحول روايات محفوظ إلى كوميكس

الـ"الدستور" استطلعت آراء بعض من الكتاب في الأمر، وبداية قال الكاتب الكبير "مصطفى عبادة": "أمر رائع أن تتحول روايات نجيب محفوظ إلى كوميكس، فأنا مع أن تصل رواياته وأعماله وحياته، انضباطه في الوظيفة، وصرامته في الكتابه، مع أن يصل كل ما يخص هذا المصري العظيم إلى الأجيال الجديدة، أن منه ومن أدبه كوميكس وأوبرا، وأفلام وأغان".

وشدد "عبادة" على أنه لا ينبغى أن يتم تحنيط نجيب محفوظ في الورق، أو الاكتفاء بظهوره في شكل الكتاب، مع أن يطبع أدبه على هيئة بوسترات وكروت بوستال مع آثار مصر العظيمة، فقيمة نجيب محفوظ الكبرى هو مصريته الخالصة، المصرية التي تحولت لديه إلى قيم الإخلاص في العمل حد التفاني، واحترام الحياة ومحبتها والوقوع في عشقها حد التقديس، مع احترام القيم الروحية في الوقت نفسه، نجيب محفوظ ابن للحياة المصرية، للجمال والفن المصري، وريث رقة الروح وفيضان القلب، لا ينبغي أن يوضع في درج التاريخ، بل لابد أن يشيع في هواء الثقافة المتجدد، سلام لروحه، ومحبة لكل من يفكر في الحفاظ على تراثه.

وقال: "عموما أنا مع فكرة تحويل روايات نجيب محفوظ إلى روايات كوميكس، ومع كل فكرة جديدة تشجع الناس على القراءة بطرق أحدث ووسائل لم يكن معمولا بها من قبل".

وبدوره قال الكاتب الروائي "سامح الجباس": "لا أنكر أنى دهشت جدا لفكرة تحويل روايات نجيب إلى كوميكس، وسألت لنفسى لماذا؟ ومن يستهدف المشروع؟ أن روايات محفوظ ليست مجرد حدوتة تحكى وحوار يكتب فقط. أن لروايات محفوظ أبعاد فلسفية وفكرية اعتقد من الصعب جدا التعبير عنها بالرسومات".

وأوضح "الجباس": "أن فن الكوميكس، هو فن مخصص لقصص المغامرات البوليسية أو الخيالية، ولا أعرف أى رواية جادة عالمية تحولت إلى كوميكس ذو قيمة. وأرى أنه مجرد مشروع استهلاكى يستغل اسم كاتب كبير وأخشى أن تتحول روايات كاتب فيلسوف مثل محفوظ إلى مجرد حدوتة مفرغة من معناها".

تحويل أعماله نجيب محفوظ إلى كوميكس أمر جيد

وترى الكاتبة القاصة الشابة "ابتهال الشايب" أنه مما لاشك فيه أن أدب نجيب محفوظ ذو قيمة كبيرة، اعتقد أن تحويل أعماله إلى روايات مصورة أمر جيد. فهو سيتيح عرض هذه الأعمال لبعض شرائح المجتمع التي لا تملك الوقت الكافي لممارسة القراءة.

وأوضحت ؛الشايب": "فالكوميس بشكل عام منتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أحبه، وتابعه عدد كبير من الناس، ليسوا الشباب فقط، فلو تخيلنا أن محتوى الكوميكس تحول لإحدى روايات نجيب محفوظ، سيساعد ذلك على سهولة التعرف على تلك الأعمال الهامة، ربما ينجح هذا الأمر، وتنضم الأعمال الأدبية الأخرى إلى هذا النوع من النشر".

واختتمت "الشايب" مؤكدة: "لا أظن أن هذا سيقلل من قيمة تلك الأعمال، فالقارئ المثقف والمهتم سيبحث عن العمل الروائي الأصلي المكتوب،لأنه يعرف جيدا أن هذا ليس أساس العمل بل مجرد عمل مستنسخ، مثله مثل الفيلم السينمائي أو العمل الدرامي فالمحب للأدب سيبحث في النهاية بكل تأكيد عن العمل الأصلي".