السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم السبت 25-5-2024 في البنوك منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024 في البنوك المصرية 

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة على مدار اليوم، حيث سجل الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.18  جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر أونصة الذهب اليوم السبت 25 مايو 2024 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار السبت في بنك مصر

 وخلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم السبت استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 نحو 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 25-5-2024 فى مصر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم السبت الموافق 25 مايو استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ متوسط سعره نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت استقرارًا ليسجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.05 جنيه للشراء، و47.10 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.03 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.04 جنيه للبيع.

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