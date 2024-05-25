السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح ذهبية قبل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال.. اعرفها

جريدة الدستور

يستعد عدد كبير من محبي النادي الأهلي لمتابعة مباراة  الأهلي والترجي في تمام الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، إذ يعشق محبي الساحرة المستديرة مشاهدة المباريات على المقاهي، وهذا ما يجعل المباراة أكثر تشويقًا ومتعة، خاصة مع تجمع الأصحاب والزملاء لمتابعة أحداث الماتش.

وعلى هذا الصعيد يرصد موقع “الدستور” في تقريره، نصائح ذهبية يجب أن تعرفها قبل الذهاب للقهوة لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي.

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الأهلى والترجى.. 4 لاعبين يسعون للتتويج الأول بلقب دورى الأبطال مع الأحمر

نصائح ذهبية يجب أن تعرفها قبل الذهاب للقهوة لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي

1 - حافظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين، للحد من مخاطر الإصابه بالفيروسات.

2 - احتفل في الأماكن المفتوحة أو افتح النوافذ عند الإمكان.

3 - إحرص على عدم الإكثار من تناول القهوة او المشروبات الغازية عن مشاهدتك مباراة الأهلي والترجي.

4 - لا تنسى تناول المشروبات الطبيعية وتناول القدر الكافي من الماء.

5 - تجنب الغضب والصوت العالي أثناء التشجيع فهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الضغط، وستكون أكثر عرضة لأمراض القلب.

تعرف على موعد النهائى الإفريقى والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023/ 2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

ويذكر أن، يحل نادي الترجي ضيفا على الأهلى، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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