السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلومات صادمة ومثيرة عن سفاح التجمع.. ورواد السوشيال ميديا يتتبعون القصة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

آثارت قضية سفاح التجمع اهتمام الكثير من المواطنين بعد العثور جثتا فتاتان وسط رمال صحراء بورسعيد والإسماعيلية أزاحت الستار عن قاتل متسلسل جديد، مما جعل رواد السوشيال ميديا يبحثون عن كل ما هو جديد في هذه القضية.

وأصبحت قضية سفاح التجمع حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن اعترف المتهم، خلال التحقيقات، بارتكاب الجريمتين، مدعيًا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية دفعت به إلى القتل، كما كشف عن علاقاته بالضحيتين، حيث تبين أنهما كانتا تعملان في مجال التعارف الإلكتروني.

شهد الجميع واقعة صادمة أثرت في الشارع المصري، حيث ارتكب شخص غامض بأسلوب هادئ ومرعب في الوقت ذاته، سلسلة من جرائم القتل، مما أثارت رعب الكثير، وكشفت التحريات أن المتهم قتل 3 سيدات، من خلال تعذيبهن بشكل دموي أثناء ممارسته الجنس معهن، وأن الضحايا من منطقة أبوالنمرس والزاوية الحمراء، وأن إحداهن ماتت من شدة الضرب على جسدها بكرباج.

معلومات عن سفاح التجمع

وفقًا للتحريات فإن المعلومات الكاملة عن هذا السفاح هى كالتالى 

- المتهم يدعى "كريم. س.ع"، من مواليد عام 1978، من القاهرة

-طلق زوجته منذ 4 سنوات، ويعمل في التجارة داخل مصر وخارجها.

-كان خريج الجامعة الأمريكية  ويمتلك سيارة فارهة.

- مصري مزدوج الجنسية.

- شاب صغير السن ومتعدد العلاقات بالفتيات، ويتردد على الشقة الموجودة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في أوقات متأخرة من الليل.

-كان يقيم المتهم خارج البلاد منذ وقت طويل، وعاد إلى مصر منذ شهرين، واستأجر شقة بمنطقة التجمع، ليتردد عليها بعد ذلك رفقة "فتيات الليل".

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 كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قضية سفاح التجمع؟

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قضية سفاح التجمع
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قضية سفاح التجمع
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قضية سفاح التجمع
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قضية سفاح التجمع

 

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