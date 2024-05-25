السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع وصول الصيف.. معلومات عن بثور الشمس وكيفية الوقاية منها

بثور الشمس
بثور الشمس

تعرف عن بثور الشمس بنتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل تتشكل على الجلد بسبب حروق الشمس من الدرجة الثانية، وهي تتطور بعد التعرض كثيرًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تحترق في الطبقتين العلويتين من الجلد.

بثور الشمس غالبا ما تكون مؤلمة ومثيرة للحكة، ويمكن أن تفرز السوائل عند فتحها، ويمكن علاج معظم بثور الشمس في المنزل وتشفى في خلال بضعة أسابيع ومع ذلك، يمكن أن تصاب بثور الشمس بالعدوى وتتطلب علاجًا طبيًا في كل مرة تتعرض فيها لبثور الشمس، فإنك تزيد أيضًا من خطر تلف الجلد والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد، ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم التفاصيل في السطورالتالية:

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عوامل الخطر

أنت أكثر عرضة لخطر الإصابة  بحروق الشمس  وبثور الشمس من الدرجة الثانية إذا كان لون بشرتك فاتحًا جدًا، ويمكن للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أن يصابوا بحروق الشمس خلال 15 دقيقة فقط. 

تحتوي أنواع البشرة هذه على كمية أقل بكثير من الميلانين مقارنة بذوي البشرة الداكنة لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ومع ذلك، يمكن للأشخاص ذوي البشرة الداكنة أيضًا أن يصابوا ببثور الشمس.

الأعراض

1 - قضاء الوقت في الخارج أثناء ذروة الأشعة فوق البنفسجية بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.
2 - عدم وضع واقي الشمس أو عدم إعادة وضعه في الخارج لفترات طويلة.
3 - العيش على ارتفاعات أعلى أو أقرب إلى خط الاستواء حيث تكون أشعة الشمس أقوى.
4 - قضاء الوقت في الماء أو الرمل أو الثلج الذي يعكس الأشعة فوق البنفسجية الإضافية على الجلد
استخدام المصابيح الشمسية.
5 - تناول  الأدوية التي تسبب حساسية الشمس.
6 - الإصابة بمرض  الذئبة، مما يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس.

طرق العلاج

تبريد المنطقة: خذ حمامًا أو حمامًا باردًا لمدة 15 دقيقة لتهدئة البشرة ويمكنك أيضًا وضع مناشف نظيفة مبللة بالماء البارد على بثور الشمس. 
تغطية البثور:  ضع ضمادات جافة "غير لاصقة" على البثور للمساعدة في منع العدوى قم بتغيير الضمادات مرتين في اليوم. 
تطبيق مرهم مضاد حيوي:  ضع مرهم مضاد حيوي على الحروق مع أو بدون ضمادة للمساعدة في منع العدوى. 
تغطية بشرتك: ارتدي ملابس قطنية فضفاضة لحماية بشرتك والسماح لها بالتنفس، تجنب قضاء الوقت في الشمس حتى تشفى بشرتك. 
حافظ على رطوبة جسمك: يمكن أن تؤدي البثور الشديدة إلى فقدان السوائل والجفاف، لذا اشرب الكثير من الماء.

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