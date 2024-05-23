الأرصاد تحذر: الصيف ستكون معدلاته أعلى الأعوام الماضية

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، لافتة أن موجة الحر التي بدأت الخميس الماضي، ستستمر لتصل ذروتها الـ41 درجة الإثنين المقبل.

وقالت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون" إن غدا الجمعة، سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة وستصل إلى 34 درجة، لافتة سنشعر بتحسن في الجو يومي الجمعة والسبت، ولكن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى يومي الأحد والإثنين، وتنخفض مرة أخرى الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المركز بدأ يعمل على التنبؤات الفصلية الخاصة بفصل الصيف، ومعدل الحرارة، لافتة إلى أن هذا العام الصيف سيكون مرتفعا بشكل أعلى عن المعدلات التي سجلناها في السنوات الماضية.