الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلًا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 21

بنها 34 20

دمنهور 33 20

وادي النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 20

بورسعيد 28 19

الإسماعلية 35 21

السويس 35 21

العريش 30 20

رفح 30 19

رأس سدر 36 23

نخل 33 18

كاترين 25 12

الطور 35 22

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 24 19

السلوم 25 20

سيوة 32 20

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 27

الشلاتين 38 28

حلايب 37 27

أبو رماد 39 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 27

قنا 43 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 44 29

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 28

المدينة 43 30

الرياض 43 28

المنامة 38 31

أبوظبي 39 29

الدوحة 42 32

الكويت 43 29

دمشق 28 14

بيروت 25 21

عمان 25 15

القدس 25 16

غزة 26 21

بغداد 41 25

مسقط 37 31

صنعاء 31 15

الخرطوم 43 29

طرابلس 31 21

تونس 30 18

الجزائر 25 17

الرباط 24 13