"القاهرة" تتألق.. توقعات بموسم "غير مسبوق" للسياحة الصيفية

انتهى قطاع السياحة والطيران من 90% من الاستعدادات الخاصة باستقبال زوار مصر من مختلف دول العالم خلال موسم الصيف المقبل، بالإضافة إلى استقبال الزوار أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تزايد في الإشغالات مع توفير باقات تشجيعية لمنظمي الرحلات مع الاحتفاظ بالأسعار المطبقة للحد الأدنى لأسعار الفنادق وفقا لقرار وزير السياحة.

وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن السياحة المصرية حققت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024، ما يقرب من 4.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 والذي حقق 4.7 مليون سائح خلال نفس الفترة، كما حققت أيضًا خلال ذات الفترة أعلى رقم قياسي في الإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010، حيث تعتبر الإيرادات هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر بقيمة وصلت إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.

سياح 8 دول أوروبية يزورون مصر هذا الموسم



وقال عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون، إن الموسم الصيفي هذا العام سيشهد وصول سياح 8 دول أوروبية، من بينها إيطاليا وبعض الدول مثل تركيا وألمانيا والتشيك وبولندا، بالإضافة إلى روسيا وأوكرنيا والتشيك وكزاخستان.

أضاف عبداللطيف أن هناك توقعات بزيادة في حركة السياحة الوافدة من تلك الدول، خاصة التي تستهدف المدن أو المحافظات الشاطئية، مثل العالمين الجديدة، بالإضافة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

حركة الفنادق خلال موسم الصيف وأيام العيد

من جهته، أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية لـ"الدستور"، أن هناك إقبالا على كل المقاصد السياحية المصرية والشواطئ خلال موسم الصيف لهذا العام، كذلك إقبال خاص من المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى على الفنادق المصرية بالمدن الشاطئية.

أضاف عاقل أن الفنادق المصرية بمختلف المحافظات على استعداد لاستقبال عملائها سواء من الدول الأوروبية أو العربية من خلال توفير كل الخدمات التي يمكن أن يحتاج لها السائح في أثناء إقامته بالفندق، خاصة بالمدن التي تشهد إقبالا سياحيا خلال الإجازات الرسمية وموسم الصيف، مشيرا إلى أن السياحة الأوروبية تحجز البرامج السياحية في مصر قبل بدء الموسم مباشرة أو في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن نسب الإشغالات تعتبر حتى الآن متميزة تبشر بموسم سياحي جيد خاصة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية.

القاهرة تتألق دائما خلال فصل الصيف والغردقة الأفضل

فيما قال هشام الدميري، رئيس هيئة التنشيط السياحي الأسبق، إن القاهرة تتألق دائما في موسم الصيف خاصة للعرب ودول الخليج اللذين يفضلون الإقامة في العاصمة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بنوع البرامج مثل السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات وأضاف ليها مؤخرا سياحية الزفاف.

أضاف الدميري، أن مدينة الغردقة هذا العام تشهد ارتفاعا ملحوظا في الحركة السياحية ونسب الإشغالات مقارة بنفس التوقيت من العام الماضي، مع تعدد الجنسيات المتواجدة من أسوق أوروبا الشرقية ودول الخليج والدول العربية.

أكد أن معظم الحجوزات حتى الأن في فنادق القاهرة من الدول العربية، خصوصا حجوزات الفنادق المطلة على النيل، كذلك دول الخليج قامت بعمل برامج خاصة لقضاء الإجازات خلال هذا الموسم بالقاهرة الكبرى، وجرى الترويج لها مسبقا، ويمكن القول أن فنادق القاهرة هي الحصان الرابح لنسب الحجوزات هذا الموسم.

العلمين والإسكندرية والساحل الشمالي

هذا وأكدت غرفة الشركات السياحية، أن نسب الإشغالات في مدينة العالمين تختلف هذا العام عن العام الماضي خاصة وأن هناك عدد من البرامج السياحية التي تم إعدادها خصيصا لمدينة العالمين، كذلك استضافتها للعديد من المهرجانات العالمية خلال فصل الصيف.

وقالت مصادر، إن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتشجيع السياحة في المدن السياحية الحديثة، بالإضافة إلى أن الٕسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح تشهد هذا العام نسب إشغالات مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار الفنادق في المدن الشاطئية والمحافظات السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، كما أنها تأتي في مقدمة المدن الأكثر استقطابا لحركة المصريين، للقرب من القاهرة وسهولة السفر بالمركبات الخاصة بهم فتشهد فنادق الإسكندرية الوصول إلى نسبة الإشغالات المعتمدة من جانب الدولة وهي 70 %.

وزارة الطيران تستعد لموسم الصيف

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، خطة استعداها للموسم الصيفي وموسم الإجازات، موضحة أن كل المطارات المدنية التابعة للوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك والوفود الركابية والرحلات الجوية المختلفة والمتنوعة والقادمة من القاهرة والعواصم العربية والعالمية، لقضاء تلك المدة بالمدن السياحية المصرية.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك فرق عمل تم تشكلينها فص صورة لجان خاصة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الحركة الجوية والركابية بكافة المطارات وخاصة السياحية والرئيسة، نظرا للتوقعات الخاصة بزيادة الحركة الركابية ومعدلات التشغيل بالإضافة لرصد أية أخطاء أو تجاوزات من جانب شركات الطيران أو المطارات، لرفع تقاريرها الخاصة إلى مسئولي وزارة الطيران المدني والجهات المختصة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يعمل بها بتلك المطارات خلال مدة العيد، والتي تعتبر اختبارا حقيقا لمنظومة الطيران المدني المصري، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي.

اختتمت أن جميع الشركات التابعة لمصر للطيران مثل الخدمات الجوية والخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية، قد اعتلت حالة الاستعدادات الكاملة لقرب حلول عيد الأضحى، حيث تم التنبيه على جنيه رؤساء الشركات والقطاعات ومديري الإدارات بالمتابعة اليومية للعمل داخل مهبط الطائرات، والتزام العاملين بمواقع العامل وارتياد "اليونيفورم" الخاصة بكل موقع بأرض مهابط المطارات، للخروج بشكل مشرف يليق بتاريخ شركتنا الوطنية للطيران خلال تلك المدة.