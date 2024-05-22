وزير الطيران ووفد إدارة أمن النقل الأمريكية يبحثان تبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، وفدًا من إدارة أمن النقل الأمريكية TSA برئاسة بيل جرينولدز الملحق الحكومي بإدارة أمن النقل الأمريكي TSA لشمال إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وعصام كشك مستشار رئيس السلطة لسلامة المطارات والملاحة الجوية والأمن. وذلك في إطار التنسيق الفعال والتعاون الدائم بين مصر وجميع دول العالم في مجال أمن الطيران المدني، وتأتي هذه الزيارة في ضوء تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران.

تطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال أمن الطيران

وخلال اللقاء، استعرض الفريق محمد عباس حلمي كل الإجراءات والتدابير الأمنية المُتبعة بالمطارات المصرية؛ مشيرًا إلى الجهود المبذولة التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمطارات وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال أمن الطيران، وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الأمريكي عن شكرهم لوزير الطيران المدنى، مشيرين إلى الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات؛ لا سيما ما لمسوه من تطور ملحوظ في قطاع الطيران المدني وتدقيق الإجراءات الأمنية والمتابعة المستمرة من الجانب المصري لشئون أمن المطارات المصرية، ومشيدين بالجهود الداعمة التي توليها وزارة الطيران المدني في هذا الشأن.

كما رحب الوفد بالتعاون مع الجانب المصري وتقديم كل سُبل الدعم والخبرات اللازمة لإعادة تصميم مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى بما يقلل فترات ونقاط التوقف للركاب، ويسهم في تقليل الإجراءات مع ضمان جودتها.

وأضاف الوفد الأمريكي أنهم سيقدمون للوزارة عددًا من الأجهزة الحديثة المستخدمة في المطارات الأمريكية، هذا إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير كل الكفاءات الأمنية في قطاع الطيران المدني المصري.

هذا وتناول اللقاء الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي في مصر للتدريب الأمني، مزود بأحدث الأجهزة اللازمة من الجانب الأمريكي، حيث سيتم توفيرها دون تحميل وزارة الطيران المدنى أي أعباء مالية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة العمل المستمر ومزيد من التعاون الفعال بما يسهم في تطوير منظومة أمن الطيران ويحقق أعلى مستويات الأمان للمسافرين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

جدير بالذكر أن إدارة أمن النقل الأمريكي (TSA) هى وكالة حكومية أمريكية تلعب دورًا مهمًا في ضمان سلامة وأمن المسافرين عبر المطارات ومراكز النقل؛ حيث تم إنشاؤها لتعزيز حماية الركاب المتنقلين، وتنفذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك عمليات فحص شاملة للركاب والأمتعة، للتخفيف من التهديدات الأمنية المحتملة فى هذا المجال.