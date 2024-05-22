محافظ جنوب سيناء: إطلاق حملات للترويج للسياحة في إفريقيا قريبا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قرار انعقاد منتدى السياحة الأفريقية سنويا في مصر يعتبر بداية جدية لوصول مصر إلى النسبة التي تستحقها من السياحة الإفريقية.

ووافق حضور منتدى السياحة الإفريقية الذي يقام لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، على عقده بصورة دورية سنويًا، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت حضور أكثر من 2000 مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من 30 دولة أوروبية وإفريقية.

أضاف المحافظ أن جلسات المنتدى ناقشت على مدار يومين، كافة الفرص الترويجية مع المستثمرين السياحيين ووكلات السفر الإفريقية، مضيفا أن مدينة شرم الشيخ التي حصلت على شهادة الأمم المتحدة كأول مدينة للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأموات على مستوى قارة أفريقيا عام 2022، مؤكدا أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية قريبا تليق بالمنتج السياحي المصري وكذلك السوق الإفريقي.

وقال فودة في تصريحات صحفية، إن نتائج الجلسات في مناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر وأفريقيا كانت إيجابية للغالية ولاقت قبولت من كافة المشاركين، كذلك تم عرض ومناقشة الحوافز التي يمكن تقديمها للمستسمرين السياحيين والتي تعمل عليها الحكومة المصرية لتنشيط حركة السياحة، بالإضافة إلى كل الحوافزالتي يمكن تقديمها من شركاء الصناعة في القارة السمراء من خلال وكالات السياحة، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدي عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة، إضافة إلى ضرورة فتح خطوط طيران جديدة.

أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة على خريطة السياحة العالمية

تابع فودة أن قارة أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة على خريطة السياحة العالمية، ومنها مصرالتي تتميز بوجود آلاف الكيلومترات من الشواطئ والساحل الأفضل عالميا، ومئات المحميات الطبيعية، والبحيرات والشلالات ومساقط المياه الطبيعي، والبيئة الخلابة، وبنية تحتية متينة وهائلة أهمها خطوط طيران عالمية، وشبكة طرق علمية.

اختتم فودة بأن مدينة شرم الشيخ حصلت عام 2023 على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عربيا.

وحصل المحافظ على أفضل مسئول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية، وحصلت على الميدالية البرونزية من الأمم المتحدة عام 2023 كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، وفي عام 2024 حصلت على أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم، والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية، وتحصل المحافظ على درع رجل العالم لعام 2024.