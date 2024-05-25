فقدت 50 كيلو من وزنها.. شيماء سيف تتصدر التريند عقب ظهورها الأخير

تصدرت النجمة الكوميدية شيماء سيف تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها الأخير بشكل مختلف ومميز بعد أن فقدت 50 كيلو من وزنها، وخاصة بعد ظهورها في أحد البرامج لتكشف عن أسباب الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر.

يذكر أن شيماء سيف تعرضت في الفترة الأخيرة للكثير من الشائعات، خاصة شائعة انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، ولكنها كانت تتعمد بشكل رسمي نفي كل تلك الشائعات من خلال ظهورها عبر البرامج التلفزيونية.

وتعد شيماء سيف من بين الفنانات التي نالت مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، لأنها تمتلك موهبة مميزة وهي خفة الدم، مما يتيح لها تقديم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمشاركة كبار نجوم السينما خلال مسيرتها الفنية.

وتزامنًا مع تصدر شيماء سيف تريند مؤشر البحث الشهير “جوجل”، يرصد موقع “الدستور” لمتابعيه وعشاق أخبار النجوم آخر تصريحات شيماء سيف وأبرز الشائعات التي طاردتها خلال الفترة الأخيرة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

وكشفت النجمة شيماء سيف في تصريحات تلفزيونية، أسباب الخلافات الأخيرة بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر، وقالت: "أنا مش عايزه أتكلم عن السبب الرئيسي، لكننا نتخانق وعندما يحاول أن يصلح الأمور وأنا زعلانة كثيرًا، فإنه كان رومانسيًا قبل الزواج، ولكن كل شيء تغير في النهاية".

المشاكل الزوجيه تصدر النجمة شيماء سيف التريند

وأكدت شيماء سيف، على أن علاقتها مازالت مستمرة مع زوجها، موضحة أنها تسيطر على العلاقة بشكل كبير ومن ضمن القواعد التي تفرضها “كارتر”، “ممنوع يركب بنات صحابه معاه العربية يركبهم ليه، ومفيش حاجة اسمها مكالمات طويلة ورغي مع بنات وأنا رحت فين هفضل قعداله، وتليفونه ببصمة إيدي ومعايا كل كلمات السر بتاعته”.