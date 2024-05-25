كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس اليوم وانخفاض مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4: 5) درجات.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت، كما يلي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما الرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد الموافق 26 مايو والاثنين الموافق 27 مايو، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع انخفاضها مرة أخرى، بدءًا من يوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية بسبب الأجواء القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر ستكون معتدلة من ارتفاع يتراوح من بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتحسن الطقس نسبيا بعد انكسار الموجة الحارة، التي ضربت معظم المحافظات واستمرت لمدة 3 ايام، إذ عادت درحات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتراوحت بين 20 للصغرى و27 للعظمى مع سطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ساعة، والرطوبة 64%.

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