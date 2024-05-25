أسعار التكييفات الموفرة للطاقة بالسوق المصرى

شهدت أسعار التكييفات الموفرة للطاقة في الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في الأيام القليلة الماضية، خاصة تلك التي تعمل بتقنية "الإنفرتر" الحديثة، التي تتميز بكفاءة أعلى وتوفير استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالسابق.

أسعار التكيبفات فى مصر

خلال جولة ميدانية في الأسواق المحلية، رصدت "الدستور" أسعار وأنواع التكييفات العاملة بتقنية "الإنفرتر"، التي تتميز بتوفير الطاقة.

وتلعب تقنية "الإنفرتر" في أنظمة التكييف دورًا محوريًا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، هذه التقنية تعمل على تحويل الكهرباء من صورتها المترددة إلى صورة ثابتة، مما يسمح بتنظيم وترشيد استهلاك الطاقة بشكل فعال.

كما أن النتيجة المباشرة لهذه العملية هي أن الوحدة الخارجية للتكييف، المعروفة بـ"الكباس"، تظل متصلة بالطاقة بشكل مستمر، مما يمنع تكرار التشغيل والإيقاف الذي يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، هذا يعني أن التكييف يعمل بكفاءة أعلى وباستهلاك طاقة أقل، مما يؤدي إلى توفير كبير في الفواتير الشهرية وتحسين الأداء العام للجهاز.

وتتسارع معظم شركات تصنيع وتوريد التكييف في مصر في طرح مجموعة متنوعة من الماركات المحلية والعالمية التي تتميز بكونها موفرة للطاقة، هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى الحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء، وكذلك لدعم المواطنين.

أسعار التكييفات في السوق المصرية

تتوفر تكييفات شارب الموفرة للكهرباء بتكنولوجيا "الإنفرتر" والبلازما كلاستر، والتي تأتي بأسعار مختلفة تبعًا للقدرة، على سبيل المثال، يبلغ سعر تكييف شارب بقدرة 3 حصان بوظيفة التبريد والتدفئة حوالي 57 ألف جنيه مصري، وهو من صنع مصري.

كما يُسجل تكييف شارب بقدرة 2.25 حصان بنفس الوظائف تقريبًا سعرًا يبلغ 53 ألف جنيه مصري.

أما تكييف شارب بقوة 1.5 حصان، والذي يأتي أيضًا بخاصية التبريد والتدفئة، مزود بتكنولوجيا الإنفرتر والبلازما كلاستر، فيُسجل سعره في السوق المصرية حوالي 24 ألف جنيه مصري، وهو أيضًا من صناعة محلية.

وفي الجانب الآخر، يُسجل تكييف سبليت من نوع فريش بقوة 2.25 حصان، والمزود بتكنولوجيا الإنفرتر للتبريد والتدفئة، سعرًا يصل إلى 31،600 جنيه مصري.

أما سعر تكييف فريش السمارت بقوة 1.5 حصان، والمزود بتقنية الإنفرتر للتبريد والتدفئة، يتراوح ما بين 20،000 جنيه إلى 21،500 جنيه مصري.

تكييف فريش سمارت بقوة 3 حصان مزود بخاصية الإنفرتر للتبريد والتدفئة يبلغ سعره 48،000 جنيه مصري.

تكييف سبليت من ال جي بخاصية الإنفرتر المزدوج بقوة 1.5 حصان للتبريد فقط يبلغ سعره 37،300 جنيه مصري.

تكييف سبليت من ال جي بخاصية الإنفرتر بقوة 2.25 حصان للتبريد والتدفئة يبلغ سعره 44،800 جنيه مصري.

تكييف سبليت من ال جي بخاصية الإنفرتر المزدوج بقوة 3 حصان يبلغ سعره 51،000 جنيه مصري.

تكييف سبليت من زانوسي بقوة 2.25 حصان، مزود بخاصية الإنفرتر للتبريد والتدفئة يبلغ سعره 40،000 جنيه مصري.

خبراء التبريد والتكييف في إحدى التوكيلات التجارية المتخصصة في صيانة التكييفات ينصحون بمراعاة عدة عوامل هامة قبل شراء التكييف واستخدامه، ويجب أولًا اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، مع التأكيد على أن سعة الحصان للتكييف لا تقل عن مساحة الغرفة لضمان الكفاءة العالية في التبريد.

كما أنه من المهم أيضًا تجنب شراء الأنواع غير المعروفة أو التي لا تتوافر لها قطع غيار وخدمات صيانة ملائمة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأداء وصعوبات في الصيانة على المدى الطويل.

بعد اقتناء التكييف المناسب، من المهم ضبط درجة حرارة الجهاز على مستوى متوسط يتراوح بين 22 إلى 24 درجة مئوية، هذه الخطوة تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف الافتراضي.

كما يُنصح بالتنظيف المستمر لفلتر الهواء بشكل دوري، وذلك لضمان تحقيق أقصى كفاءة في التبريد والتدفئة، العناية المستمرة بالتنظيف تعزز من أداء التكييف وتقلل من تكلفة الصيانة على المدى الطويل.



بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة أن لكل مساحة غرفة سعة معينة من الأحصنة لضمان الأداء الأمثل للتكييف، على سبيل المثال:

- تكييف بقوة 1.5 حصان يناسب غرفة مساحتها تتراوح بين 9 إلى 12 مترًا مربعًا.

- تكييف بقوة 2.5 حصان يناسب غرفة مساحتها تتراوح بين 14 إلى 18 مترًا مربعًا.

- تكييف بقوة 3 حصان يناسب غرفة مساحتها تتراوح بين 20 إلى 25 مترًا مربعًا.

- تكييف بقوة 4 حصان يناسب غرفة مساحتها تتراوح بين 26 إلى 30 مترًا مربعًا.