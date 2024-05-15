الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح المحطات الجديدة (فيديو)

المترو
المترو

أعلن المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء التشغيل التجريبي لخمس محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أن المحطات الجديدة تبدأ من التوفيقية وتمر بوادي النيل، جامعة الدول العربية، بولاق الدكرور، وتنتهي عند جامعة القاهرة.

وأشار جويلي، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إلى أن هذه المحطات تخدم مناطق حيوية وتسهم في تسهيل الحركة للطلاب والمواطنين، وقدم اعتذاره للمواطنين الذين تأثروا بأعمال البناء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإقبال على محطة جامعة القاهرة يعكس الفائدة الكبيرة للمحطات الجديدة.

وأضاف أن المحطات الخمس تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتم اختيارها بعناية لتكون قريبة من بعضها البعض بمسافة لا تزيد عن 1.2 كيلومتر، مشيرًا إلى أن الرحلة من منطقة المهندسين إلى الأهرام تستغرق 20 دقيقة فقط، مرورًا بعشرين محطة، ما يعكس الكفاءة العالية للمترو كوسيلة نقل سريعة وموثوقة.

بخصوص أسعار التذاكر، صرح "جويلي" بأن سعر التذكرة لعبور تسع محطات هو 6 جنيهات، ولست عشرة محطة 8 جنيهات، ولثلاث وعشرين محطة 12 جنيهًا، فيما يصل سعر التذكرة لرحلة تشمل أربعًا وثلاثين محطة أو أكثر إلى 15 جنيهًا.

واختتم حديثه مؤكدًا توفير اشتراكات مجانية للمواطنين فوق سن السبعين، واشتراكات بأسعار مخفضة للطلاب، في إطار سعي الهيئة لتقديم خدمات مترو الأنفاق بشكل يلائم جميع شرائح المجتمع.

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