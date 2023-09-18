مواطن بالبحر الأحمر: الرئيس السيسى يحمل هموم المصريين وأحلامهم على عاتقه

قال محفوظ الهواري أحد مواطني محافظة البحر الأحمر، إن ما شهدته مصر من أعمال تنمية ومشروعات كان حُلمًا للكثيرين ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق هذه الأحلام بعزيمة وقدرته على إدارة المشكلات والعمل على تجاوزها بحلول جذرية لمشكلات عانى منها المواطنون لسنوات وسنوات في عهود سابقة، مشيدًا بما تم ويتم من أعمال تطوير في كل مكان وتوفير خدمات لائقة للمصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أرسى قواعد العمل للوطن ودفع عجلة التنمية من خلال رؤية واضحة لمستقبل أفضل.





مواطن للرئيس السيسى: “نحن ثنق بِك ومعاك يا ريس هنكمل المشوار”

وأضاف الهواري لـ«الدستور»، أن إنجازات الطرق فقط التي شهدتها مصر وفرت المليارات وساهمت في فتح آفاق جديدة لمشروعات تنموية بمناطق صحراوية تحولت بفضل ذلك الفكرة لمدن عملاقة ومنها مدن أصبحت سياحية، مؤكدًا أن البنية التحتية التي تجاهلتها حكومات وأنظمة متعاقبة وكل هذة التراكمات كان لا بد لها من حلول وليس مسكنات والرئيس السيسي تحمل تلك الفاتورة التي عانى منها المصريون.

وأشار إلى توفير مناخ استثماري لجذب رءوس الأموال لفتح مشروعات وصناعات تساعد على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والعمل على تسهيل العقبات أمام كل من يريد العمل في هذا البلد الآمن، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر الرئيس بين عظماء مصر على مر عصورها لما قام بهِ من تنمية حقيقية حاملًا هموم المصريين وأحلامهم على عاتقه وكان على قدر المسئولية وثقة شعبه بهِ.



وتابع الهواري أنه يبعث رسالة حب وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: «كمّل مشوارك يا ريس وكل الشعب معاك، كمل حلمنا علشان ولادنا وأحفادنا وعلشان مستقبلنا كلنا إحنا معاك سير على بركة الله يا ريس»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ضحى لأجل وطنه وحينما لجأ إليه الشعب في فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر لم يتوان ووضع روحة فداءً للشعب المصري بأكمله وتحمل أعباء وصعوبات لا يتحملها أحد في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى مصر من مصير مجهول لا يعلمه إلا الله، لذلك استحق أن يكون الرئيس السيسي رمزاً للوطنية والفداء والتضحية لخدمة شعبه.