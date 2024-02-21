ضبط 97 مخالفة تموينية بمدن الغربية

شنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية، لمنع الغش التجاري ومقاومة رفع السلع او إحتكارها علي مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية.

وتمكنت حملة من ضبط وتحرير 97 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية والسياحية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار التعاون مع جميع القيادات المحلية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، وبالتعاون المشترك مع مديرية التموين، والرقابة التموينية، وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ بيع السلع وكافة أسواق المحافظة المختلفة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، بقيام ضباط وافراد الإدارة بشن حملات متتالية علي مراكز ومدن المحافظة، وتمكنهم من تحرير عدد من المحاضر بلغ 97 محضرًا بعد ضبط عددكم المخالفات المتنوعة، والتي شملت البيع بأعلي من السعر الرسمي، وعدم وجود فواتير للبضائع الموجودة بالمحلات والقفل أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم وجود شهادات صحية للعمال الموجودين بالمحلات وعدم تطتفة أدوات العجين ومخالفة الميزان القانوني لرغيف العيش بالنسبة للمخابز البلدية.

وأشار رئيس مباحث التموين بالغربية، إلى أنه تتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق والمخابز البلدية والسياحية، بصفة لحظية شبه يومية علي مدار الساعة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي علي رأس أولويات المواطنين.