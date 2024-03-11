الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة أشمون يتفقد معرض "أهلًا رمضان"

معرض اهلا رمضان بأشمون
معرض اهلا رمضان بأشمون

تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، المعرض الجديد "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل على شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون على مساحة 600 متر، والإشراف على بيع السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كل السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

 

وأضاف النمر أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلًا رمضان بمدينة أشمون وبكل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

 

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، وشدد النمر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

 

محافظة المنوفية مجمع مواقف أشمون النموذجي معرض اهلا رمضان بأشمون البيع بالأسعار مخفضه انتظام العمل

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