مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين حالتهَما خطيرة فى حادث على طريق الباجور

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم مروع على طريق قرية سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل المتوفي والمصابين الي المستشفى العام لاتخاذ اللازم ومحاولة إسعافهم.

وكان قد تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حاله خطرة وتم ايداعهم العناية المشددة بمستشفى الباجور المركزي.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه أحمد أبو العلا، حيث تبين لهم مصرع شاب يدعي "محمد، ع، ا، م" يبلغ من العمر 18عام مقيم قرية ميت البيضا.

وإصابة كلا من: " محمد، إ، ق" مقيم قرية سبك الضحاك يبلغ من العمر 33عام، وإصابة "محمد، ا، ع، ا" يبلغ من العمر 16عام طالب ومقيم قرية ميت البيضا والاثنين في حاله خطرة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق حيث نتج الحادث عن تصادم دراجة نارية بتروسيكل، على الطريق مما تسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وينتظر أهالي المتوفى استخراج تصاريح الدفن معاينة الطب الشرعي لدفن جثمان المتوفى بمقابر العائله، بقرية ميت البيضا فيما يدعو أهالي مركز الباجور بالشفاء للمصابين الذين يصارعون الموت بسبب الحادث.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار الباجور أمس أثناء عبوره قبل الإفطار وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وقام الأهالي باستخراج تصاريح الدفن وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية جروان وسط حالة من الحزن الشديد.