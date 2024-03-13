محافظ المنوفية: 35 مليون جنيه اعتمادات مالية من "التخطيط" ضمن مبادرة "حافز"

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنهاء المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم دعم المحافظة باعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بقيمة 35 مليون جنيه، ضمن مبادرة "حافز تميز الأداء"، وسيتم توزيعها على مراكز منوف وقويسنا لضخها في مشروعات البنية التحتية وذلك ضمن برامج التنمية المحلية بمراكز ومدن المحافظة بما يحقق التنمية المستدامة.

ووجَّه مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من طرح جميع الأعمال لنهوها في التوقيتات الزمنية المقررة وضرورة العمل بالتوازي بجميع المشروعات الجاري تنفيذها لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.

ويستكمل محافظ المنوفية، جولته، بتفقد معرض "أهلًا رمضان" بشارع كمال النجار، والتشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكفر عشما.