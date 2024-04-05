هل المعجزات أمر مستحيل؟.. شيخ الأزهر يوضح

أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هل المعجزات أمر مستحيل؟

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الأمر المستحيل على نوعين؛ مستحيل عادي ومستحيل عقلي.

وأضاف أن المستحيل العقلي هو الذي لا يستطيع العقل أن يتصوره، وهذا هو الذي لا تتعلق به القدرة الإلهية، لأن الإنسان يضل، لا يعلم هناك مستحيل أم لا، فالقدرة تتعلق بالممكنات، أما المستحيل العادي فهو الذي لم تجر به العادة، لكن يتصور العقل حدوثه.

وأوضح أن المعجزات من قبيل المستحيلات العادية، وليست من قبيل المستحيلات العقلية، حيث إنها تشكل تناقض في تصورات العقل، أما المستحيلات العادية فهي لا تناقض العقل، بل يتصورها.