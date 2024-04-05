"ستوديو الحشاشين".. كيف أحكم "الصباح" و"البنا" قبضتهما داخل التنظيمين؟

كشفت الكاتبة والصحفية الباحثة في شؤون الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية عائشة نصار، خلال حلقة اليوم من برنامجها "ستوديو الحشاشين"، كيف أحكم "الصباح" و"البنا" قبضتهما على السلطة داخل التنظيم؟.

وقالت “نصار” إن صناع المسلسل سلطوا الضوء على زاوية مهمة جدًا لدى التنظيمات الإرهابية بدءًا من حسن الصباح وجماعته الحشاشين، موضحة أن سبب حالة الهستيريا الإخوانية التي سببها المسلسل، حدثت بسبب تعرية الأحداث لحقيقة الجامعات الإرهابية المستترة تحت شعار الدين.

وأضافت أن المسلسل فضح عادة تنظيمية لدى تلك الجماعات وهي التكتم على خطايا القيادات مهما كان نوعها، فضلًا عن الحرص على الحفاظ على الهالة والأسطورة الكاذبة للقيادات.

وأوضحت أن ابن سيحون الداعم والمروج الأول لأسطورة الصباح والجماعه في لحظة انكشفت حقيقته.

وتابعت: حالة التناقض والتكتم داخل جماعة الحشاشين يُشابه إلى حد بعيد حالة الفساد المالي والتنظيمي داخل القاعدة وداعش وكذلك ممتد على مدار تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية وفي مختلف مراحلها.

واختتمت: الأحداث تتشابه مع تاريخ حسن البنا، وفساد وانحراف زوج شقيقته ووكيل الجماعة عبد الحكيم عبد الدين بحق عناصر التنظيم والذي انتهي باتهمات متبادلة بالسرقة والفساد المالي.