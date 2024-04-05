الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شيخ الأزهر: الله تعالى هو الحق المطلق الموجود أزلًا وأبدًا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

فسر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معني اسم الله "الحق".

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "دي إم سي"، إن الله تعالى هو الحق المطلق الموجود أزلًا وأبدًا.

وأضاف أن هناك خلافا كبيرا بين الفلاسفة حول الجسد حين تسلب منه الحياة ويصير عدمًا، حيث إنه يتفتت ويتحلل بعد الموت ويصبح هو وذرات التراب واحدًا، ثم عندما يأتي البعث والنشر، اختلفوا هل يكون البعث عبارة عن جمع ذرات موجودة، أم أن الجسم عُدم تمامًا، ثم نقول إن الله تعالى يعيد هذا المعدوم، حيث استبعدوا أن يعاد هذا الجسم، وقالو إن المعدوم لا يعاد، إنما يعاد الموجود، والذي هو ذرات ومتفتت، وأن عملية البعث عبارة عن إعادة تجميع هذا الجسم، الذي هو ذراته موجودة بالفعل.

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