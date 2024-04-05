الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الإمام الأكبر: وجودنا قياسًا بالوجود الإلهى هو عدم

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معنى اسم الله "الحق".

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك علاقة قوية تكاد تكون علاقة تطابق بين الحق والحقيقة وبين معنى الموجود.

وأضاف أن مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة، حيث إن الوجود ليس على درجة واحدة، وكذلك الموجودات، لكن هناك تدرجا نازلا، فهناك الوجود الإلهي، ثم الوجود الملائكي، ووجود الروحانيات، ثم الجسمانيات.

وأشار إلى أن وجود المخلوقات قياسًا بالوجود الإلهي هو في الحقيقة عدم، فمن ناحية نحن موجودون، ومن ناحية أخرى أنه ليس من ذاتنا، أي نُستدعي بالوجود، ثم يسلب منا هذا الوجود فنصير عدمًا، فهو الذي منحنا الوجود فترة ثم نصير عدمًا.

الإمام الطيب أحمد الطيب الحق دي ام سي

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