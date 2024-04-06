مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. صفاء الغول تغضب من ياسين وعايدة

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب، عتابا من صفاء الغول لأخيها ياسين وزوجة أخيها عايدة ضرغام لأنهما خبئا عليها أمر حادث الشيخ مصطفى ووجوده في المستشفى بين الحياة والموت، ليؤكدا لها أنهما لم يريدا أن يحزناها، فتذهب مسرعة إلى المستشفى لتطمئن على زوجها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب 2024

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب 2024

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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