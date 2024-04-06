السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 12.. عبد الأحد يخرج من البحيرة حاملاً سمكتين من جنس الجن

جودر
جودر

خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل جودر، وبعد طلب عبد الأحد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير من جودر أن يلقيه في البحيرة، رفض جودر في البداية ولكن بعد ذلك وافق ليجد عبد الأحد يخرج من البحيرة حاملا سمكتين باللون الأحمر في يده، ويطلب من جودر أن يساعده على وضعهم في إناء ليخبره أن هذا السمك من جنس الجن.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الثالثة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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قصة مسلسل جودر 2024

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

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أبطال مسلسل جودر 2024

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:


 

-الفنان ياسر جلال


 

- الفنانة نور اللبنانية


 

- الفنانة ياسمين رئيس


 

- أحمد فتحي


 

- وليد فواز


 

- وفاء عامر


 

- أيتن عامر


 

- سامية الطرابلسي


 

- عبدالعزيز مخيون


 

- أحمد بدير


 

- محمد التاج


 

- جيهان الشماشرجي


 

- أحمد ماهر


 

- عايدة رياض


 

محمود البزاوي


 

- فتوح أحمد


 

- محمد على


 

- إسلام حافظ


 

- مجدي بدر


 

-هنادي مهنا.

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