لماذا سخر الجمهور من سمية الخشاب؟.. ما قصة صلاح السعدني؟

تسببت الفنانة سمية الخشاب في سخرية الجمهور منها خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع (X) “تويتر” سابقا عن طريق الخطأ.

سبب سخرية الجمهور من سمية الخشاب

وكتبت سمية منشورًا نعت فيه صلاح السعدني والذي توفي منذ أسبوعين ما أدى لسخرية الجمهور منها وانتشار المنشور على نطاق واسع جاء فيه :“الفنان القدير صلاح السعدني عمدة الشاشة العربية وأبي الروحي في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وعقب تعلقات الجمهور الهجومية على سمية عقب نشرها للنعي وسخرية الجمهور منها على نطاق واسع قامت بحذف المنشور على الفور.

كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الغنائية فيديو كليب بعنوان "أركب على الموجة" وهو من كلمات تايسون وأمير شيكو، وألحان البور العالى والفيديو كليب من إخراج إبرام نشأت.

تقول كلمات أغنية أركب على الموجة:"تقول كلمات الأغنية:"أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة".

وعادت سمية إلى الغناء بأغنية “أركب على الموجة” بعد غياب عامين حيث إن آخر أغانيها كانت "أوعدك" التي كانت مع المطرب عمر كمال، والأغنية تعبر عن الصيف والإجازات والبحر.