مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل المعلم

مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة الحادية عشرة انتهت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان على نهاية مشوقة، إذ تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم

وبسبب النهاية المشوقة زاد معدل البحث عن مسلسل المعلم على محرك البحث جوجل وعلى الحلقة الحادية عشرة، التي انتهت على رجال المعلم شداد وهم يعترضون طريق مصطفى شعبان، بعدما حصل على توريد السمك من المعلم غريب.

رجال شداد يعترضون طريق المعلم

وأثناء شحن السمك اعترض رجال شداد طريق المعلم وحاولوا منعه من تحميل السمك، حتى بدأ في تحميله بنفسه، وأصر المعلم غريب صديق والد شعبان أن تلك الشحنة ستكون له وليس للمعلم شداد.

وتوضح أداة جوجل تريند أن معدل البحث عن مسلسل المعلم وصل إلى 84 عملية بحث على جوجل خلال الدقيقة الواحدة، وذلك مع عرض الحلقة الحادية عشر من المسلسل.

جوجل تريند

واتصل رجال شداد بابنه عنتر والذي قال لهم: "اقطعوا عليه الطريق متخلهوش يطلع بأي سمك من المينا"، لتنتهي الحلقة الحلقة الحادية عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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