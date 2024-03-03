موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة عيد الفطر 2024، والتي يحصل فيها العاملون في الدولة على إجازة رسمية تمتد لمدة 3 أيام مدفوعة الأجر، ومع اقتراب شهر رمضان، تعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عيد الفطر 2024.

متى عيد الفطر لعام 2024؟

يتم تحديد موعد عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال والذي يتم يوم 29 رمضان من كل عام، فإذا ثبت رؤية هلال شهر شوال يكون اليوم التالي هو أول يوم العيد، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر شوال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان، وهو ما يعد وقفة عيد الفطر 2024.

ولكن وفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1445؟

تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1445 بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1445 وتستمر لمدة 3 أيام، بينما يحصل القطاع الخاص على يومين إجازة فقط، ويصدر قرار من مجلس الوزراء المصري بإجازة عيد الفطر حيث يقوم المجلس في بعض الأوقات بزيادتها كما حدث في إجازة عيد الفطر الماضي.

متى يكون رمضان عام 2024؟

أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان، الذي حددت البحوث الفلكية موعد بدايته يوم الإثنين 11 مارس 2024م والموافق 01 رجب 1445هـ.

ولكن سيتم تحديد موعد بداية شهررمضان فعليًا مع اتجاه دار الإفتاء المصرية إلى رؤية مولد هلال شهر رمضان والذي يتم يوم 29 شعبان الجاري، فإذا ثبت الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان ويكون اليوم التالي أول يوم رمضان، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، ويليله أول يوم رمضان.