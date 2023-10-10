"الالتزام بالقانون مع كل الناس".. الرئيس يوجّه رسالة لخريجى كلية الشرطة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لخريجي كلية الشرطة، قائلا: "نتمنى لكم التوفيق، لقد بدأت مهمتكم بعد التخرج، ولقد حصلتم على علوم وتدريبات لأداء مهمتكم بشكل مناسب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "النهارده نشهد تخرج طلبة وطالبات، ليسانس وماجستير، وهذا يعني تطوير وأداء المستوى العلمي بجانب المستوى البدني داخل أكاديمية الشرطة، والأهم في التعامل مع مواطني مصر هو الالتزام بالقانون مع كل الناس، وربنا يحفظكم".

وشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وأقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وقيادات أكاديمية الشرطة.