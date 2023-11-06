رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول وموعد بداية الاختبارات

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024..شهدت محركات البحث علي مدار الساعات الماضية، رواجًا كبير علي رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024، بعد إعلان وزارة الداخلية فتح باب التقديم للمعهد للعام 2023.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024

وأعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن وحددت موعد باب التقديم والموعد النهائي للتقديم وشروطه، والتي شملت الأتي.

تبدأ السبت 4 نوفمبر، إجراءات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للدفعة التاسعة، حيث أتاحت وزارة الداخلية التقديم عبر موقعها الإلكتروني وفقا للشروط التي حددتها لتقديم معهد معاوني الأمن 2023، للطلاب «بعد الشهادة الإعدادية»، والتي تقدر مدة الدراسة بها 18 شهر، ويستمر اتقديم بمعهد معاوني الأمن 2023، حتي يوم الخميس 7 الموافق 7 ديسمبر 2023.

ويمكن للطلاب تقديم طلبات التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

وبعد الدخول علي الموقع وظهور الصفحة الرسمية يتم اختيار خدمات معاون الأمن.

شروط التقديم لمعهد معاون الأمن

يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس

- وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب

وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة

وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار «الهيئة».

موعد بدء اختبارات معهد معاون الأمن

تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره «ذكور»، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون «ذكور»، بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر «ذكور»، بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والأقصر، ومعهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات «ذكور»، بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون في معهد معاوني الأمن بطره فقط.